Die Apple Watch Series 10 kam letztes Jahr mit einem leicht überarbeiteten Design und den üblichen Leistungsverbesserungen auf den Markt. Aber was die Gesundheitsfunktionen angeht, bot sie nicht viel mehr als das, was wir bereits mit der Series 9 hatten. Dank eines geleakten Prototyps bekommen wir jetzt einen Einblick in das, was hätte sein können – und was noch kommen könnte.

Schauen wir uns den Prototyp an. Diese Version der Series 10, die von dem bekannten Leaker StellaFudge geteilt wurde, weist ein Sensor-Layout auf, das mit nichts bisher Dagewesenem vergleichbar ist. Zunächst einmal sind die Herzfrequenz- und Blutsauerstoffsensoren deutlich kleiner als die derzeit eingesetzten. Das alleine weckt schon die Neugierde. Kleinere Sensoren deuten in der Regel auf eine ausgefeiltere Technik und möglicherweise eine bessere Effizienz hin.

Doch die eigentliche Überraschung ist der zusätzliche Leuchtring. Dieser Ring, der sich zwischen dem EKG- und dem Herzfrequenzsensor befindet, gibt es bei keiner anderen Apple Watch. Apple hat sich natürlich nicht dazu geäußert, wozu dieser Ring dient, aber er passt zu den langjährigen Gerüchten, dass das Unternehmen an der Überwachung des Blutzuckers arbeitet.

Prototype Apple Watch Series 10 with… A very unique health sensor arrangement.

The health sensors got shrunk down a lot and there was an extra light ring around the perimeter. The watch is also running an unreleased build of watchOS11, somewhere between 11.1b5 and 11.1rc. pic.twitter.com/8n06JkQT39

— Stella – Fudge (@StellaFudge) March 31, 2025