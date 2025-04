Sonos hat ein Update seiner Sonos-App veröffentlicht und mit diesem eine Funktion implementiert, die sich sicherlich zahlreiche Nutzer gewünscht haben. Die Rede ist von der Möglichkeit, Sonos-Playlisten zu erstellen und zu bearbeiten.

Sonos 80.18.25 (iOS): Update bringt Playlisten-Funktion

Im vergangenen Jahr hat Sonos ein großes App-Update veröffentlicht. Unterm Strich muss man festhalten, dass der Start der neuen App ziemlich holprig verlief. Allerdings möchten wir an dieser Stelle – das haben wir in der Vergangenheit zu genüge getan – nicht in epischer Breite auf die Ungereimtheiten dieser App eingehen.

Vielmehr registrieren wir, dass Sonos hinter den Kulissen umstrukturiert hat und sich verstärkt auf sein Kerngeschäft konzentriert. Dazu gehört es auch, dass die App weiter optimiert wird. Mit dem jüngsten Update geht es den nächsten sinnvollen Schritt nach vorne. Ab sofort könnt ihr die Sonos-App in Version 80.18.25 (iOS) bzw. 80.18.23 (Android) aus den jeweiligen App Stores herunterladen. Das Update bietet neben den üblichen Bugfixes und Leistungsverbesserungen die Möglichkeit, Sonos-Playlisten zu erstellen und zu bearbeiten. Sonos gibt zu verstehen, dass diese Funktion schrittweise eingeführt wird und im Laufe der Zeit für alle Benutzer verfügbar sein wird. Gleichzeitig heißt es, dass das neue App-Update auch das neueste Player-Update – 84.1-63110 (oder höher) erfordert.

Vor wenigen Tagen gab Sonos zudem eine ausführlicheren Ausblick auf kommende Feature-Updates.