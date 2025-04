Mit dem tedee GO 2 bringt der polnische Hersteller tedee eine überarbeitete Version seines smarten Türschlosses auf den Markt. Die zweite Generation bietet unter anderem einen leiseren Motor und ein verbessertes Getriebe. An der einfachen Installation wurde nichts geändert: Das Schloss wird weiterhin direkt auf den im Zylinder steckenden Schlüssel montiert. Auf Amazon sind verschiedene Bundles des tedee GO 2 erhältlich.

Installation und Technik

Die Montage des tedee GO 2 erfolgt ohne spezielles Werkzeug. Für Türzylinder mit geringem Überstand liegt ein Adapter bei. Wie gewohnt erfolgt die Steuerung über die tedee-App für iOS und Android oder eines separaten Keypads. Hierbei sorgt Bluetooth 5.0 für die Verbindung zwischen Schloss und Smartphone. Die Stromversorgung übernehmen drei CR123-Batterien. Herstellerangaben zufolge reicht das für rund acht Monate bei bis zu acht Türöffnungen pro Tag.

Funktionen und Sicherheit

Das tedee GO 2 unterstützt unter anderem Auto-Unlock, bei dem sich die Tür automatisch öffnet, wenn sich eine Person mit einer digitalen Authentifizierung nähert. In der App lassen sich die Zugriffsrechte verwalten und Protokolle zur Nutzung einsehen. Die Datenübertragung ist mit 256-Bit-Verschlüsselung und TLS 1.3 abgesichert. Natürlich ist auch weiterhin das klassische Öffnen per Schlüssel möglich.

Smart-Home-Integration

Für eine Integration in Smart-Home-Systeme ist die separat erhältliche tedee Bridge erforderlich. Damit kann das smarte Türschloss in Systeme wie Amazon Alexa, Google Home, Fibaro, Loxone sowie über eine Web-API in weitere Plattformen eingebunden werden. Die Unterstützung für den Smart-Home-Standard Matter ist in Planung.

Varianten, Verfügbarkeit und Preis

Zusätzlich zur aktuellen Kunststoffausführung soll in Kürze eine Version mit Aluminiumgehäuse erscheinen. Diese soll laut tedee vor allem Vorteile in Bezug auf Haptik und Robustheit bieten.

Das tedee GO 2 Türschloss wird in Schwarz und Silber für 149 Euro (UVP) angeboten. Zum aktuellen Zeitpunkt sind bei Amazon nur Sets verfügbar. Diese gibt es wahlweise mit „Schloss + Bridge“ für 199 Euro oder mit „Schloss + Keypad“ für 249 Euro oder das Gesamtpaket bestehend aus „Schloss + Bridge + Keypad“ für 329 Euro.