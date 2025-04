Am heutigen Tag sind die neuen Telekom MagentaMobil Tarife gestartet. Das Bonner Unternehmen hat sein Portfolio überarbeitet, mehr Datenvolumen inkludiert und zudem deutlich attraktivere Unlimited-Optionen an den Start gebracht. Zudem wurden der MagentaMobil L und XL mit einer Telefonflatrate fürs Ausland sowie kostenlosen MultiSIM-Karten aufgewertet.

Telekom: neue MagentaMobil-Tarife starten

Die Deutsche Telekom setzt bei ihren MagentaMobil-Tarifen weiterhin auf die Tarife XS bis XL. Der neue Einsteiger-Tarif „MagentaMobil XS“ bietet euch für 29,95 Euro pro Monat eine Allnet-Flat mit 20GB Datenvolumen. Beim „MagentaMobil S“ sind ab sofort 30GB statt 20GB Datenvolumen inkludiert und beim „MagentaMobil M“ geht es von 40GB auf 50GB beim Datenvolumen nach oben. Entscheidet ihr euch für den „MagentaMobil L“ so könnt ihr ab sofort 100GB statt 80GB Datenvolumen versurfen. Abgerundet wird das Angebot durch den „MagentaMobil XL“ mit unbegrenztem Datenvolumen für 84,95 Euro.

-> Hier geht es zu den Telekom MagentaMobil-Tarifen

Um das erhöhte Datenvolumen auch auf mehreren Endgeräten nutzen zu können, hat der MagentaMobil L-Tarif zukünftig eine kostenlose MultiSIM-Karte inkludiert. Beim MagentaMobil XL-Angebot sind es sogar zwei Karten – beispielsweise für den Einsatz im Tablet oder in der Smartwatch. Im größten Tarif sind weiterhin monatlich 5 GB für Roaming in den Ländergruppen 2 und 3 enthalten. Im MagentaMobil L und XL erhält ihr zudem eine Telefonflatrate fürs Ausland und könnt kostenfrei von Deutschland in alle Netze der EU sowie Schweiz, Großbritannien und Türkei telefonieren.

Unlimitiertes Datenvolumen dank PlusKarte für 19,95 Euro monatlich

Deutlich spannender werden die neuen Tarife noch einmal, wenn ihr auf eine „Gemeinschaft“ setzt. Bucht ihr den „MagentaMobil M“ oder „MagentaMobil L“ so erhält bei der Buchung der ersten Zusatzkarte sowohl die Hauptkarte als auch die Zusatzkarte unbegrenztes Datenvolumen. Die erste PlusKarte kostet grundsätzlich nur 19,95 Euro monatlich, jede weitere wird mit 9,95 Euro im Monat berechnet. MagentaMobil PlusKarte Kids & Teens für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren kosten weiterhin nur 9,95 Euro pro Monat. Wer zusätzlich zum Mobilfunk einen Festnetzvertrag bei der Telekom hat und damit MagentaEINS-Kunde ist, bekommt den doppelten Unlimited-Effekt sogar schon im Tarif MagentaMobil S.

Zu kompliziert? Wir haben zwei Rechenbeispiele für euch

Rechenbeispiele

Paar im Tarif MagentaMobil M : Hauptkarte (50 GB) für 49,95 Euro. Dazu: PlusKarte für 19,95 Euro. Durch die PlusKarte wird die Hauptkarte auf unbegrenztes Datenvolumen aufgewertet, statt der ursprünglichen 50 GB. Die Zusatzkarte enthält ebenfalls deutschlandweit Unlimited. Im Schnitt also 34,90 Euro pro Karte für unbegrenztes Datenvolumen.

: Hauptkarte (50 GB) für 49,95 Euro. Dazu: PlusKarte für 19,95 Euro. Durch die PlusKarte wird die Hauptkarte auf unbegrenztes Datenvolumen aufgewertet, statt der ursprünglichen 50 GB. Die Zusatzkarte enthält ebenfalls deutschlandweit Unlimited. Im Schnitt also 34,90 Euro pro Karte für unbegrenztes Datenvolumen. Familie mit zwei Kindern im Tarif MagentaMobil L: Hauptkarte (100 GB) für 59,95 Euro. Zudem eine MultiSIM für zusätzliches Gerät wie Tablet oder Smartwatch. Erste PlusKarte für 19,95 Euro sowie zwei weitere PlusKarten für je 9,95 Euro. Hauptkarte erhält Upgrade auf unbegrenztes Datenvolumen. PlusKarten sind ebenfalls unbegrenzt. Dadurch deutschlandweit unlimitiertes Datenvolumen für im Schnitt 24,95 Euro pro Karte. Zudem die MultiSIM für das Zusatzgerät, ebenfalls mit Unlimited.

Die neuen MagentaMobil-Tarife könnt ihr mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder in der Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit buchen. Natürlich könnte ihr die neuen Tarife auch in Kombination mit einem Smartphone buchen.

