Apple arbeitet weiterhin an haptischen Tasten für zukünftige iPhone-Modelle, so geht es aus den Informationen eines Weibo-Leakers hervor. Ganz neu sind die Gerüchte nicht. Bereits vor ein paar Jahren hieß es, dass Apple an entsprechenden Tasten arbeitet.

In einem neuen Beitrag auf Weibo berichtet der Leaker Instant Digital (via Macrumors), dass Apple an Solid-State-Tasten für das iPhone arbeite. Die Produktionskosten seien nicht das Hauptproblem des Projekts, sondern eher „Fehler“, da eine korrekte Reaktion offenbar nicht vollständig garantiert werden kann.

Es heißt, dass Apple derzeit das taktile Design seiner Solid-State-Tasten optimiert und deren langfristige Zuverlässigkeit, insbesondere für die Massenproduktion, verbessert. Das aktuelle Tastendesign von Apple ist direkt in den Rahmen integriert und federt beim Klicken nicht nach. Das Unternehmen möchte jedoch offenbar das Gefühl einer herkömmlichen mechanischen Taste möglichst genau nachbilden.

Warum möchte Apple diese Technologie integrieren? Die Vorteile des Designs liegen in der Einfachheit und der Reduzierung des mechanischen Verschleißes. Gleichzeitig können Benutzer zwischen leichtem und festem Druck unterscheiden, um verschiedene Funktionen auszulösen. Komplett eingestampft scheint das Projekt bei Apple nicht zu sein. Allerdings soll es eine untergeordnete Rolle spielen, da Anwender stärker an Fortschritten in der Display- und Batterietechnologie interessiert sind.

Bereits im Jahr 2023 im Vorfeld der Ankündigung des iPhone 15 Pro soll Apple im Rahmen des Projekts Bongo Solid-State-Tasten entwickelt haben. Allerdings soll man die Pläne verworfen haben. Ein Jahr später tauchten die Gerüchte abermals rund um das iPhone 16 Pro auf. Allerdings besitzt auch das iPhone 16 Pro keine Tasten mit haitischem Feedback. Zur iPhone 17 Familie gibt es derzeit keine konkreten Gerüchte, dass Apple auf entsprechende Tasten setzen möchte.