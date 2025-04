Die Bundesliga-Konferenz bekommt ab August ein neues Zuhause. Nach 25 Jahren beim Pay-TV-Sender Sky übernimmt DAZN das Format und kündigt bereits im Vorfeld große Veränderungen an. Dabei geht es nicht nur um ein neues Senderlogo, sondern um eine modernisierte, erweiterte Präsentation, die das Konferenzerlebnis auf ein neues Niveau heben soll.

Die Bundesliga-Konferenz bei DAZN

Ab dem 23. August 2025 steht bei DAZN der Bundesliga-Samstag ganz im Zeichen der Konferenz. Los geht’s ab 14:30 Uhr mit dem Vorlauf direkt aus dem Stadion. DAZN setzt die Moderatoren und Experten nicht etwa ins Studio, sondern bringt sie direkt an die Seitenlinie. Das Prinzip „Unser Studio ist das Stadion“ kennt ihr vielleicht schon von anderen DAZN-Formaten. Jetzt kommt es auch zur Bundesliga-Konferenz.

Von dort aus begleiten Stars wie Daniel Herzog, Sami Khedira, Seb Kneißl und Tobias Schweinsteiger die Zuschauer durch den Nachmittag. Gemeinsam mit wechselnden Co-Moderatoren und Experten analysieren sie die Ausgangslage der Spiele, holen Stimmen aus den Stadien ein und machen euch fit für den Anpfiff um 15:30 Uhr.

Mit dem Anpfiff beginnt dann auch die eigentliche Bundesliga-Konferenz auf DAZN und bringt die laufenden Spiele in Echtzeit auf den Bildschirm. Bis zu fünf parallel ausgetragene Begegnungen werden in einer dynamischen Übertragung zusammengeführt. Sämtliche spielentscheidende Szenen wie Tore, Platzverweise, Elfmeter und strittige Entscheidungen werden zeitnah eingebunden. Der bekannte Ausruf „Tooooor in …“ wird weiterhin als akustisches Erkennungszeichen eingesetzt und bleibt somit ein fester Bestandteil des Formats. DAZN setzt nach eigenen Angaben auf zügige Schalten, prägnante Kommentierungen und eine klare Struktur der Highlights. So sollen Zuschauer am Bundesliga-Samstag eine durchgängig aktuelle und verlässliche Berichterstattung erhalten.

Nach dem Spiel ist vor der Analyse

Auch nach dem Abpfiff bleibt ihr auf Ballhöhe. Ab etwa 17:30 Uhr geht es zurück zur Moderation, wo Highlights und Stimmen gesammelt und eingeordnet werden. Die Konferenz endet um 18:30 Uhr. Wer dann noch nicht genug hat, kann sich das Abendspiel um 18:30 Uhr ebenfalls auf DAZN anschauen – live, später im Re-Live oder direkt als Highlight-Clip in der App.

Internationale Highlights im Sommerprogramm

Vom 4. bis 8. Juni laufen alle Spiele der UEFA Nations League Finals 2025 live. Direkt danach folgt vom 14. Juni bis 13. Juli die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 aus den USA. Wer Top-Fußball sucht, bleibt bei DAZN auch abseits der Bundesliga bestens versorgt.

-> Hier geht es direkt zur DAZN-Webseite