Anfang dieser Woche hat Apple die finale Version von iOS 18.4. Update bringt allerhand Verbesserungen, darunter Apple Intelligence für Nutzer in Deutschland und vielen weiteren europäischen Ländern, Nachrichtigen Periodisierung, neues Emojis, Die Option „Skizzen“ in Image Playground und mehr. Neben den markanten Neuerungen hat Apple auch kleinere, verstecktere Anpassungen vorgenommen.

Wie ein Thread-Nutzer nun bemerkt hat, gibt es unter iOS 18.4 eine neue Datenschutzeinstellung für Ortungsdienste namens „Standortgenauigkeit verbessern“. Konkret findet ihr diese unter Einstellungen -> „Datenschutz & Sicherheit“ -> „Ortungsdienste“ -> „Systemdienste“.

Der Schalter „Standortgenauigkeit verbessern“ ergänzt die bestehenden Optionen „iPhone-Analyse“, „Routen & Verkehr“ und „Karten verbessern“. In der Beschreibung zu dem neuen Schalter heißt es

Dein iPhone sendet regelmäßig die mit Geotags versehenen Standorte von WLAN-Hotspots und Mobilfunkmasten in der Nähe (sofern vom Gerät unterstützt) in anonymer und verschlüsselter Form an Apple, um diese Crowdsourcing-Datenbank mit Standorten von WLAN-Hotspots und Mobilfunkmasten zu erweitern.