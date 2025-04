Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 1 zu iOS 18.5 und iPadOS 18.5 veröffentlicht. Damit haben registrierte Entwickler die Möglichkeit, sich mit dem kommenden X.5 Update zu beschäftigen und sich die erste Vorabversion zu installieren.

Apple gibt Beta 1 zu iOS 18.5 & iPadOS 18.5 frei

Apple hat kürzlich die finale Version von iOS 18.4 und iPadOS 18.4 veröffentlicht. Dieses Update bringt unter anderem Apple Intelligence in Deutschland auf das iPhone. Wie heißt es so schön? Nach der Beta-Phase ist vor der Beta-Phase. Am heutigen Tag eröffnet Apple die nächste Beta-Runde und stellt die Beta 1 zu iOS 18.5 und iPadOS 18.5 zur Verfügung.

Am Einfachsten könnt ihr die neue Beta über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates installieren. Hier muss allerdings eure Apple ID mit eurem Entwicklerkonto verknüpft sein.

Nachdem iOS 18.4 und iPadOS 18.4 verhältnismäßig große Updates darstellen, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt, welche Neuerungen die X.5 Updates mit sich bringen. Sobald uns vorliegt, welche Verbesserungen Apple vorgenommen hat, werden wir nachberichten.

Update 19:25 Uhr: Die Beta 1 zu macOS 15.5, watchOS 11.5, tvOS 18.5 und visionOS 2.5 steht ebenfalls bereit.