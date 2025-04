Das Apple TV übernimmt eine zentrale Rolle im Apple-Ökosystem und bündelt mehrere Funktionen in einem Gerät. Es bringt Serien, Spiele und Musik auf den Fernseher. Es spiegelt iPhone-Präsentationen drahtlos auf die Leinwand. Und es schaltet als Smart-Home-Zentrale das Licht ein, wenn ihr nach Hause kommt. All das macht es mit erstaunlicher Leichtigkeit. Aber wie gut das funktioniert, hängt entscheidend von einer Sache ab: dem WLAN. Und genau an dieser Stelle plant Apple laut MacRumors dieses Jahr ein Upgrade.

Wi-Fi 7 für das Apple TV

Laut aktuellen Gerüchten wird Apple noch in diesem Jahr ein neues Apple TV 4K vorstellen. Eine der Neuerungen soll ein hauseigener WLAN-Chip sein, der Wi-Fi 7 unterstützt. Die Eigenentwicklung von Apple soll zunächst im iPhone 17 Premiere feiern und dann auch beim neuen Apple TV zum Einsatz kommen. Das heißt: Apple löst sich beim WLAN von Qualcomm und setzt auf einen komplett selbst entwickelten Funk-Chip.

Wi-Fi 7 heißt offiziell IEEE 802.11be und wurde im Jahr 2024 als neuer WLAN-Standard verabschiedet. Im Vergleich zu Wi-Fi 6, das aktuell im Apple TV 4K steckt, bringt Wi-Fi 7 vor allem eines: Tempo. Während Wi-Fi 6 auf maximal 9,6 GBit pro Sekunde kommt, sind mit Wi-Fi 7 theoretisch bis zu 23 GBit/s drin. Damit lassen sich nicht nur 4K-Inhalte schneller laden, sondern auch Cloud-Games flüssiger streamen oder große App-Downloads in Rekordzeit erledigen.

Möglich wird das durch einen zusätzlichen Frequenzbereich. Wi-Fi 7 funkt nämlich nicht nur auf 2,4 und 5 GHz, sondern auch im 6-GHz-Band. Das bedeutet mehr Platz für Daten, weniger Störungen durch andere Geräte und eine deutlich stabilere Verbindung. Ein Haken bleibt: Um das volle Potenzial von Wi-Fi 7 auszuschöpfen, braucht ihr einen kompatiblen Router.

Das neue Apple TV 4K wird voraussichtlich gegen Ende des Jahres auf den Markt kommen.