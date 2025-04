Einem Bericht der New York Times zufolge hat Amazon ein Angebot zur Übernahme von TikTok vorgelegt. TikTok wird möglicherweise schon am 5. April mit einem Verbot in den USA konfrontiert, wenn ByteDance die Plattform bis dahin nicht an ein amerikanisches Unternehmen verkauft.

TikTok droht das Aus in den USA

Da die Zeit für TikTok erneut abläuft, befindet sich der Dienst wieder einmal in einer Zwickmühle. Der „Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act“ ist bereits in Kraft getreten und verbietet es TikTok, in den USA unter chinesischem Besitz zu operieren. Aber eine von Präsident Trump angeordnete vorübergehende Pause verschaffte TikTok eine Atempause von 75 Tagen. Dieses Zeitfenster schließt sich am Samstag, dem 5. April.

Wenn also kein Verkauf zustande kommt, steht TikTok vor einer erneuten Abschaltung in den USA. Dies hätte Auswirkungen auf Millionen von Nutzern, Entwicklern und Unternehmen, die auf die App angewiesen sind.

Eine Menge von Bietern und eine tickende Uhr

Amazon ist nicht der Einzige, der ein Auge auf TikTok geworfen hat. Die Liste der potenziellen Käufer sieht aus wie ein Varieté aus dem Bereich Technik und Finanzen. Oracle und Perplexity haben beide Interesse bekundet. Außerdem gibt es einige überraschende Einzelkämpfer, darunter der YouTuber und Unternehmer MrBeast, Kevin O’Leary von Shark Tank, der Employer.com-Gründer Jesse Tinsley und der Milliardär Frank McCourt. Es ist eine interessante Mischung von möglichen Käufern, doch keiner von ihnen hat bisher einen Deal landen können.

Präsident Trump will sich am Mittwoch mit Vertretern des Weißen Hauses treffen, um zu entscheiden, wie es weitergeht. Er hat deutlich gemacht, dass er die letzte Entscheidung treffen wird. Und es gibt Gerüchte, dass er grünes Licht für eine gemeinsame Investitionsstruktur geben könnte, die mehrere US-Investoren wie Oracle und Blackstone einbezieht. Der Haken dabei? Diese Art von Vereinbarung entspricht möglicherweise nicht den rechtlichen Anforderungen.

ByteDance hat noch nicht aufgegeben

Die Muttergesellschaft von TikTok, ByteDance, hat betont, dass sie die App nicht verkaufen wird. Da das Verbot aber bald wieder in Kraft treten wird, könnte diese Linie nicht mehr so geradlinig verlaufen. Und was, wenn Trump die Frist erneut verlängert? Das würde allen mehr Zeit verschaffen, aber es würde auch die Ungewissheit verlängern, die sich seit Monaten hinzieht.

Amazons Chancen

Kommen wir nun zu Amazons Problem. Das Angebot vom Versandriesen könnte zu spät gekommen sein. Quellen sagen, dass die Beteiligten dem Angebot nicht einmal viel Aufmerksamkeit schenken.

Die New York Times schreibt:

„Verschiedene Parteien, die an den Gesprächen beteiligt waren, scheinen das Angebot von Amazon nicht ernst zu nehmen, so die Personen. Das Angebot kam über ein Angebotsschreiben, das an Vizepräsident JD Vance und Howard Lutnick, den Handelsminister, gerichtet war, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.“

Nach dem Treffen im Weißen Haus in dieser Woche werden wir mehr wissen. Bis dahin bleibt die Zukunft von TikTok in den Vereinigten Staaten ungewiss.