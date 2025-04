Withings bringt am heutigen Tag mit BeamO seinen neuartigen 4-in-1 Vitalmonitor auf den Markt. Dabei handelt es sich laut Hersteller um das „Thermometer der Zukunft“. Dabei misst BeamO nicht nur eure Körperthermometer nicht nur eure Körpertemperatur, sondern auch zentrale Vitalwerte wie Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung und Atemgeräusche.

Withings BeamO ist da

Withings hatte erstmals im Januar 2024 im Rahmen der Consumer Electronics Show einen Ausblick auf BeamO gegeben. Der ursprüngliche Plan sah es vor, dass das Gerät im Sommer 2024 auf den Markt kam. Allerdings gab es ein paar Verzögerungen, so dass das Gerät erst heute auf den Markt kommt.

Mit BeamO möchte Withings das Gesundheitsmanagement im Familienalltag erleichtern gleichzeitig die ärztliche Fernbetreuung verbessern. Der kompakte Vitalmonitor vereint die Funktionen eines EKGs, digitalen Stethoskops, Pulsoximeters und kontaktlosen Thermometers in einem handlichen Gerät – und ermöglicht eine vollständige Gesundheitsmessung in weniger als einer Minute. Die Daten können bei Bedarf in Echtzeit während einer Online-Sprechstunde geteilt werden – für eine fundierte ärztliche Einschätzung aus der Ferne.

Dabei wurde BeamO gemeinsam mit renommierten Kliniken und Forschungsinstitutionen entwickelt. Das Gerät ist kleiner als ein Smartphone und ideal für den Einsatz Zuhause und unterwegs.

BeamO vereint somit mehrere Funktionen in einem einzigen tragbaren Gerät:

Herz im Blick : Photoplethysmographie (PPG) und seitlich angebrachte Elektroden ermöglichen BeamO die gleichzeitige Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO21) und Herzfrequenz2, während ein medizinisch zertifiziertes 1-Kanal-Elektrokardiogramm durchgeführt wird. Die Messung startet ganz intuitiv durch einfaches Umfassen des Geräts – die Ergebnisse erscheinen in Echtzeit auf dem animierten Farbdisplay.

: Photoplethysmographie (PPG) und seitlich angebrachte Elektroden ermöglichen BeamO die gleichzeitige Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO21) und Herzfrequenz2, während ein medizinisch zertifiziertes 1-Kanal-Elektrokardiogramm durchgeführt wird. Die Messung startet ganz intuitiv durch einfaches Umfassen des Geräts – die Ergebnisse erscheinen in Echtzeit auf dem animierten Farbdisplay. Auskultation mit digitalem Stethoskop : BeamO erfasst mithilfe einer piezoelektrischen Scheibe akustische Schallwellen von Brust oder Rücken. Mithilfe intuitiver Tutorials erhalten Nutzer:innen präzise Messungen von Herz und Lunge. Ausgestattet mit einem USB-C-auf-Klinkenadapter können die Ergebnisse über Kopfhörer gehört und innerhalb der App übertragen, gespeichert und mit Fachpersonal geteilt werden. Bei Telekonsultationen können Ärzte mithilfe des Audio-Streamings die Platzierung des Geräts steuern und sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren, die für sie von Interesse sind.

: BeamO erfasst mithilfe einer piezoelektrischen Scheibe akustische Schallwellen von Brust oder Rücken. Mithilfe intuitiver Tutorials erhalten Nutzer:innen präzise Messungen von Herz und Lunge. Ausgestattet mit einem USB-C-auf-Klinkenadapter können die Ergebnisse über Kopfhörer gehört und innerhalb der App übertragen, gespeichert und mit Fachpersonal geteilt werden. Bei Telekonsultationen können Ärzte mithilfe des Audio-Streamings die Platzierung des Geräts steuern und sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren, die für sie von Interesse sind. Körpertemperatur: BeamO liefert genaue und stabile Körpertemperaturmessungen durch berührungslose Analyse der Schläfenarterie – auch bei Bewegung oder wechselndem Abstand zur Stirn. Die Kombination aus Präzision und Alltagstauglichkeit markiert einen echten technologischen Fortschritt.

Zum Marktstart bietet Withings eine dreimonatige Withings+ Mitgliedschaft kostenlos an. Diese enthält unter anderem einen Cardio Check-Up, bei dem das aufgezeichnete EKG und weitere Gesundheitsdaten durch ein zertifiziertes Kardiologen-Team ausgewertet werden – für eine umfassende Einschätzung der Herzgesundheit. Darüber hinaus bietet Withings+ individuelle Gesundheitsprogramme, kontinuierliche Trendanalysen und Warnungen bei ersten Anzeichen einer möglichen Verschlechterung – für eine proaktive, datenbasierte Gesundheitsbegleitung in jeder Lebenslage.

Preis & Verfügbarkeit

BeamO ist ab sofort zum Preis von 249,95 Euro auf der Withings-Webseite erhältlich. Ab dem 15. Mai ist BeamO auch im Handel verfügbar.