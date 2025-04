Vergangene Woche kündigte Apple ein Firmware-Update für die AirPods Max (USB-C) an. Dieses sollte gleichzeitig mit der Freigabe von iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS 15.4 veröffentlicht werden. Allerdings verlief die Freigabe des Firmware-Updates für die AirPods Max (USB-C) ein wenig holprig. Nun steht das Update allerdings auf den Apple Servern bereit.

Apple veröffentlicht Firmware-Update 7E101 für die AirPods Max (USB-C)

Parallel zur Freigabe von iOS 18.4 veröffentlichte Apple am vergangenen Montag auch die Firmware 7E99 für die AirPods Max (USB-C). Allerdings stellt sich schnell heraus, dass es ein Problem mit dem Firmware-Update gab und Nutzer dieses nicht installieren konnten. Apple zog das Update zurück und sprach davon, dass ein neues Update zeitnah freigegeben wird.

Dies ist nun der Fall und die neue Firmware-Version 7E101 wartet auf ihren Download. Mit an Bord ist die Unterstützung von verlustfreiem Audio sowie Audio mit extrem niedriger Latenz. Wie ihr eure AirPods Max aktualisieren könnt, erfahrt ihr hier.

Lossless Audio und Audio mit extrem niedriger Latenz werden über das mitgeliefert USB-C Kabel ermöglicht. Apple spricht dabei von „Audio in höchster Qualität.“ Mit dem Update schalten die AirPods Max verlustfreies Audio mit 24 Bit und 48 kHz frei, wodurch die Integrität der Originalaufnahmen erhalten bleibt und ihr die Musik so erleben könnt, wie sie im Studio geschaffen worden ist.

Mit dem USB-C Kabel werden AirPods Max zu den einzigen Kopfhörern, die es Musikern ermöglichen, in Personalisiertem 3D Audio mit Head Tracking sowohl zu produzieren als auch zu mischen. Durch die verlustfreie, hochauflösende digitale Audioübertragung mit geringer Latenz können Künstler mit AirPods Max nahtlos aufnehmen und mischen, ohne Kompromisse bei der Klangtreue eingehen zu müssen.

Aber auch Gamer und Livestreamer können von der extrem niedrigen Latenz des Audios profitieren, die die Verzögerungszeit deutlich senkt und mit der, der nativ integrierten Lautsprechern von Mac, iPad und iPhone vergleichbar ist. Ohne Verzögerung laufen Gameplay und Livestreaming für Anwender zuverlässig flüssig und werden noch immersiver.