Der TV-Streaming-Anbieter waipu.tv hat bekannt gegeben, dass er sein Angebot erweitert. Möglich macht dies unter anderem eine neue Partnerschaft mit AXN für hochwertigen Content, u.a. alle Staffeln von „Yellowstone“. Damit blickt waiput.tv nun auf 40.000 Innhalte in der Mediathekt und mehr als 300 TV-Sender.

Seit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs buhlen TV-Streaming-Anbieter mehr denn je um Kabelkunden. Auch waipu.tv hat in den letzten Monaten seit Portfolio erweitert und das ein oder andere starke Angebot geschnürt.

Nun hat das Unternehmen bekannt gegebnen, dass man jetzt mit über 40.000 Inhalten auf Abruf mehr als jeder andere TV-Anbieter in Deutschland in einem Paket bietet. Die waiputhek gewinnt attraktive Highlights wie die komplette Kultserie „Yellowstone“ (via AXN Black) dazu. Neben den jederzeit verfügbaren Inhalten wächst durch den Ausbau und die Verlängerung der Partnerschaft mit AXN auch das Pay-TV-Angebot mit den beiden hochwertigen Premium-Kanälen AXN Black und AXN White. waipu.tv bietet damit im Perfect Plus-Paket über 300 TV-Kanäle, darunter mehr als 70 Pay-TV-Angebote.

Die waiputhek umfasst eine breite Auswahl an Filmen, Serien, Shows und Dokumentationen aus allen Genres. Ob Blockbuster mit Hollywood-Größen, Arthouse-Highlights, beliebte TV-Sendungen oder klassische Serien zum Durchbingen, Dokumentationen, Comedy, Kids-Unterhaltung und vieles mehr

