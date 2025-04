Im vergangenen Monat gab Apple Arcade bereits einen Ausblick auf insgesamt sechs Neuheiten auf Apple Arcade. Diese stehen ab sofort auf dem Spiele-Abo-Service bereit, darunter neue Katamari und Space Invaders Spiele. Neben den Spieleneuheiten erwarten euch auch verschiedene Updates zu bereits bestehenden Spielen.

Apple Arcade Neuheiten im April 2025

Katamari Damacy Rolling LIVE: Rollen, kleben und wachsen lassen! Das schrullige Actionspiel „Katamari Damacy“, bei dem ihr eurem Katamari durch das Sammeln von Objekten wachsen lasst, ist jetzt auf Apple Arcade verfügbar!

Space Invaders Infinity Gene Evolve: Das mehrfach preisgekrönte Meisterwerk ist zurück und hat sich weiter entwickelt! Weicht feindlichen Angriffen aus und schlagt mit überwältigender Feuerkraft zurück!

puffies: puffies. ist ein Puzzlespiel, das das klassische Puzzle-Erlebnis mit einer charmant nostalgischen Wendung von „Puffy Stickern“ neu interpretiert. Löst spannende Level mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, indem ihr lustige, handgefertigte „Puffy Sticker“ kombiniert und dabei eine atemberaubende Sammlung aufbaut.

RollerCoaster Tycoon Classic+: RollerCoaster Tycoon Classic+ ist jetzt auf Apple Arcade erhältlich und bietet ein frisches RCT-Erlebnis. Es vereint die besten Features aus zwei der erfolgreichsten und beliebtesten RCT-Spiele der Serie – RollerCoaster Tycoon und RollerCoaster Tycoon 2. Erstellt und betreibt fantastische Parks mit den verrücktesten Fahrgeschäften, die man sich vorstellen kann.

The Game of Life 2+: Die offizielle Fortsetzung des weltberühmten Brettspiels eröffnet euch tausend Leben, die ihr leben könnt! Werdet ihr euren Seelenverwandten suchen oder Single bleiben? Kinder bekommen oder ein Kätzchen adoptieren? Direkt in deine Traumkarriere eintauchen oder sie ändern? Ihr habt die Wahl!

Sesame Street Mecha Builders+: Begebt euch auf spannende Abenteuer mit Mecha Elmo, Krümelmonster und Abby Cadabby! Entdeckt Wissenschaft, Technik, Kreativität und Mathematik durch fesselnde Spiele und Aktivitäten für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren.

Weitere Updates

Mini Motorways: Spieler können die neueste Karte von Mini Motorways erkunden: Kopenhagen, Dänemark. Diese neue Karte ist bekannt für ihre turmreiche Skyline, farbenfrohe Architektur, ikonische grüne Patina-Dächer und nachhaltiges Design. Dieses Update bringt außerdem neue Erfolge, tägliche Herausforderungen, wöchentliche Herausforderungen und Stadtherausforderungen.

Bloons TD 6+: Dieses Update bündelt die Macht von She-Ra mit einem neuen Adora-Skin und der Macht des She-Ra-Schwerts. Spieler können außerdem das neue Spike Factory Paragon und eine neue Anfängerkarte (Spa Pits) ausprobieren.

Outlanders 2: Second Nature: Den Spielern wird der neue Anführer Chico vorgestellt und sie entdecken den Fischereihafen, den Trockenfleischladen sowie neue dekorative Bäume und Pflanzen.

Crayola Create and Play+: Feiern Sie den Monat der Erde im April und Ostern mit ökologisch inspirierten Kunstaktivitäten und Spielen sowie einer besonderen Oster-Herausforderung, die eine versteckte Eiersuche beinhaltet. Spieler können außerdem mit Aktivitätsseiten eine völlig neue Art des Malens entdecken und interaktive Herausforderungen wie Labyrinthe, Muster und „Finde den Unterschied“ meistern.

Angry Birds Reloaded: Nehmt an der Eiersuche teil, einem zeitlich begrenzten Event, bei dem die Spieler in 20 Herausforderungsstufen als Schweine spielen, um besondere Belohnungen zu gewinnen.

Solitaire Stories: Der Frühling liegt in der Luft und Solitaire Stories bringt eine Saison voller Abenteuer, Geheimnisse und neuer Events. Dieses Update enthält sechs zeitlich begrenzte Events voller Belohnungen sowie „The Traveler“, eine der beliebtesten Geschichten von Solitaire Stories, die eine Gruppe junger Freunde begleitet, die die Wildnis Oregons und das Unbekannte erkunden.

It’s Literally Just Mowing+: Bei diesem Event zum Thema Frühling können Spieler Rasenmäherteile verdienen, indem sie überall in der Stadt versteckte Eier sammeln.

Cooking Mama: Cuisine!: Feiert Ostern, indem ihr mit Ostereiern neue Gerichte kocht.