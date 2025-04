Wie aus einer Meldung an die US-Börsenaufsicht hervorgeht, hat Apple CEO Tim Cook Apple Aktien im Wert von 24 Millionen Dollar verkauft. Konkret veräußerte er 108.136 Aktien, die er am 1. April mit der Übertragung von Restricted Stock Units erhalten hatte.

Apple CEO Tim Cook verkauft Aktien im Wert von 24 Millionen Dollar

Apple Chef Tim Cook wurde im Jahr 2020 Apple Aktien zugesprochen, die in Abhängigkeit seiner Zugehörigkeit zum Unternehmen „fällig“ wurden. Ein Drittel der Aktien wurden im Jahr 2023, ein Drittel im Jahr 2024 und ein Drittel im Jahr 2025 vakant. Die nun verkauften Aktien wurden in Cooks Treuhandvermögen eingebracht, so Macrumors.

Cook erhält immer mal wieder sogenannte Restricted Stock Units (RSUs) als Bonus, um ihn zu ermutigen, Apple als CEO treu zu bleiben. Cook ist seit August 2011 Chef des Unternehmens, und da seine RSUs nun ausgelaufen sind, könnte Apple ihm eine weitere Zuteilung gewähren, um ihn noch länger im Unternehmen zu halten. Cook erhält außerdem regelmäßig RSUs, die abhängig von der Leistung von Apple sind, wobei diese Zuteilung üblicherweise im Oktober erfolgt.

Auch weitere Apple Führungskräfte, darunter Jeff Williams und Katherine Adams, erhielten und verkauften ebenfalls Aktien im Wert von 7.950.684 bzw. 8.664.682 Dollar.