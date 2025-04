Nachdem Apple Anfang der Woche iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4 und Co. veröffentlicht hatte, ist am heutigen Abend die iWork-Suite an der Reihe. Ab sofort stehen Pages, Numbers und Keynote (sowohl für iOS als auch macOS) in einer neuen Version auf den Apple Servern bereit.

Apple aktualisiert iWork mit neuen iOS 18.4 und macOS 15.4 Funktionen

Apple nutzt den heutigen Abend, um iWork mit neuen iOS 18.4 und macOS 15.4 Funktionen zu aktualisieren. Blicken wir auf die jeweiligen Release-Notes

Pages für iPhone und iPad (Version 14.4)

Die Bildschirmansicht zeigt auf dem iPad Text, Bilder und andere Elemente in einem kontinuierlichen Stream an, der für deinen Bildschirm optimiert ist.

Bearbeite Text mit den Schreibtools direkt in deinem Dokument (erfordert Apple Intelligence und iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Füge einfacher zusätzliche Seiten zu Textverarbeitungsdokumenten hinzu.

Exportiere Dokumente mithilfe von „Kurzbefehle“ in andere Formate (erfordert iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Kopieren und Einsetzen mit Freeform wurde verbessert (erfordert iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Numbers für iPhone und iPad (Version 14.4)

Verwende über 30 neue fortschrittliche Funktionen, einschließlich LET, LAMBDA, FILTER, SORTIEREN und EINDEUTIG.

Zeige die Ergebnisse einer Formel mithilfe von Verteilungsarrays in mehreren Zellen an.

Bearbeite Text mit den Schreibtools direkt in deiner Tabellenkalkulation (erfordert Apple Intelligence und iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Exportiere Tabellenkalkulationen mithilfe von „Kurzbefehle“ in andere Formate (erfordert iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Kopieren und Einsetzen mit Freeform wurde verbessert (erfordert iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Die Kompatibilität beim Importieren und Exportieren von Microsoft Excel-Tabellenkalkulationen wurde verbessert.

Keynote für iPhone und iPad (Version 14.4)

Bearbeite Text mit den Schreibtools direkt in deiner Präsentation (erfordert Apple Intelligence und iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Exportiere Präsentationen mithilfe von „Kurzbefehle“ in andere Formate (erfordert iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Kopieren und Einsetzen mit Freeform wurde verbessert (erfordert iOS 18.4 oder iPadOS 18.4).

Pages für Mac (Version 14.4)

Bearbeite Text mit den Schreibtools direkt in deinem Dokument (erfordert Apple Intelligence und macOS 15.4).

Füge einfacher zusätzliche Seiten zu Textverarbeitungsdokumenten hinzu.

Exportiere Dokumente mithilfe von „Kurzbefehle“ in andere Formate (erfordert macOS 15.4).

Kopieren und Einsetzen mit Freeform wurde verbessert (erfordert macOS 15.4).

Numbers für Mac (Version 14.4)

Verwende über 30 neue fortschrittliche Funktionen, einschließlich LET, LAMBDA, FILTER, SORTIEREN und EINDEUTIG.

Zeige die Ergebnisse einer Formel mithilfe von Verteilungsarrays in mehreren Zellen an.

Bearbeite Text mit den Schreibtools direkt in deiner Tabellenkalkulation (erfordert Apple Intelligence und macOS 15.4).

Exportiere Tabellenkalkulationen mithilfe von „Kurzbefehle“ in andere Formate (erfordert macOS 15.4).

Kopieren und Einsetzen mit Freeform wurde verbessert (erfordert macOS 15.4).

Die Kompatibilität beim Importieren und Exportieren von Microsoft Excel-Tabellenkalkulationen wurde verbessert.

Keynote für Mac (Version 14.4)