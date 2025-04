Apple beschäftigt sich aktuell mit einem neuen, kleineren OLED-Display, welches der Hersteller in einem kommenden iPad mini verbauen möchte. So geht es aus den Informationen eines chinesischen Leaders hervor.

Apple testet iPad mini mit OLED-Display

Der Weibo-Leaker Digital Chat Station (via Macrumors) hat sich in einer aktuellen Berichterstattung kommenden Tablets verschiedener Hersteller gewidmet. Unter anderem sprach er dabei über ein zukünftiges iPad mini. Demnächst ihm zu Ohren gekommen, dass Apple ein OLED-Display für das iPad mini testet. Der Leaker erklärte weiter, dass das fragliche OLED-Display von Samsung stamme, man sich aber noch nicht sicher sei, ob es eine höhere Bildwiederholfrequenz als das 60Hz LCD-Display des bestehenden iPad mini 7 habe.

Bereits im vergangenen Jahr machten Gerüchte die Runde, dass Apple OLED-Displays für zukünftige iPad mini Modelle bei verschiedenen Zulieferern angefordert hat. So wurde beispielsweise im Mai letzten Jahres kolportiert, dass dass Samsung Display mit der Entwicklung von 8-Zoll-OLED-Beispielpanels für ein zukünftiges iPad mini begonnen hat und die Massenproduktion in seinem Werk in Cheonan in der zweiten Jahreshälfte 2025 starten möchte. Im selben Bericht hieß es, Apple werde 2026 zusammen mit dem „iPad mini“ auch ein OLED-Panel für das iPad Air herausbringen.

Die Display-Analysten von Display Supply Chain Consultants (DSCC) sprachen Ende letzten Jahres allerdings davon, dass sie ein 8,5 Zoll OLED iPad mini für 2026 erwarten, währenden 11 Zoll und 13 Zoll OLED iPad Air im Jahr 2027 folgen soll.

OLED Display besitzen die Eigenschaft, dass jedes Pixel einzeln angesteuert werden kann, was im Vergleich zu anderen gängigen Displaytechnologien zu einer präziseren Farbwiedergabe und tieferen Schwarztönen führt. Zudem bieten OLED-Displays einen höheren Kontrast, schnellere Reaktionszeiten, bessere Betrachtungswinkel und mehr Designflexibilität. Alle Flaggschiff-iPhones-Modelle sowie das aktuelle iPad Pro setzen auf ein OLED-Display.