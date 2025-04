Wöchentlich kündigt Apple TV+ neue Serien, Filme und Dokumentation an. Dieses Mal kommen Anwender auf ihre Kosten, die grundsätzlich auf das Comedy-Genre stehen. Allerdings hat Apple TV+ noch kein Datum bekannt gegeben, wann die neue Comedy-Serie „The Husbands“ mit Juno Temple starten wird.

„The Husbands“: Apple TV+ kündigt neue Comedy-Serie an

Apple TV+ hat das neue Comedy-Drama „The Husbands“ mit acht Folgen angekündigt. In der Hauptrolle ist SAG- und BAFTA-Award Gewinnerin Juno Temple („Ted Lasso“, „Fargo“, „Atonement“) zu sehen. Die Serie stammt von A24 und ist eine Adaption des gleichnamigen New York Times-Bestsellers der preisgekrönten Autorin und Spieledesignerin Holly Gramazio.

Auch wenn Apple noch keinen Starttermin für die neue Serie bekannt gegeben hat, gibt uns das Unternehmen einen Einblick, um was es bei der Serie geht. Als Lauren (Temple) spät in der Nacht in ihre Londoner Wohnung zurückkehrt, wird sie an der Tür von ihrem Ehemann Michael begrüßt. Es gibt nur ein Problem – sie hat diesen Mann noch nie zuvor gesehen. Während Lauren versucht, herauszufinden, wie sie mit jemandem verheiratet sein kann, an dessen Begegnung sie sich nicht erinnern kann, geht Michael auf den Dachboden, um eine Glühbirne zu wechseln, und verschwindet plötzlich. An seiner Stelle taucht ein neuer Ehemann auf. Als Lauren erkennt, dass ihr Dachboden einen unendlichen Nachschub an Ehemännern hervorbringt, stellt sie sich die Frage: Wenn der Austausch von Leben so einfach ist wie das Auswechseln einer Glühbirne, woher weiß man dann, dass man den richtigen Weg eingeschlagen hat? Wann hört man auf, es besser machen zu wollen, und beginnt, wirklich zu leben?

Ausführende Produzenten von „The Husbands“ sind die WGA-Award-Gewinnerin und Hauptautorin Miriam Battye („Succession“, „Dead Ringers“, „Beef“), der Emmy-Award-Nominierte und Hauptregisseur Craig Gillespie („I, Tonya“, „Your Friends & Neighbors“, „Pam & Tommy“) und Annie Marter („The Guilty“, „Nobody“, „The Devil All the Time“) mit Fortunate Jack Productions, zusammen mit Gramazio und A24.