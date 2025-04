Seit dieser Woche ist iOS 18.4 offiziell verfügbar. Nach mehreren Wochen im Beta-Test bringt das Update nicht nur neue Funktionen, sondern auch eine unerwartete Überraschung mit sich. So sorgt aktuell ein ziemlich nerviger Bug für Verwirrung. Einige von euch haben es vielleicht schon bemerkt: Plötzlich tauchen alte, längst gelöschte Apps ohne Vorwarnung wieder auf dem iPhone auf.

Apps aus der Vergangenheit

Die betroffenen Apps stammen teils aus Zeiten, an die sich Nutzer kaum noch erinnern können. Viele berichten in Apples Community Foren davon, dass sie erst in ihrer App Store Kaufhistorie nachsehen mussten, um überhaupt zu wissen, was da gerade auf ihrem Homescreen gelandet ist. Selbst wer die automatische App-Synchronisierung in den Einstellungen deaktiviert hat, ist betroffen. Die Ursache scheint also tiefer im System zu liegen.

Einige vermuten, dass es sich um einen Datenbank-Fehler handelt, ähnlich wie es schon mal unter iOS 17 passierte. Damals wurden gelöschte Fotos plötzlich wieder in der Mediathek angezeigt. Auch dort lag das Problem in der Art, wie iOS gelöschte Inhalte intern verwaltet.

Das Problem betrifft offenbar nur einen Teil der Nutzer, doch die Rückmeldungen werden mehr. Ein offizielles Statement von Apple gibt es bisher noch nicht. Auch ein Workaround ist bisher nicht bekannt. Die einzige Empfehlung lautet aktuell: Die betroffenen Apps erneut löschen und hoffen, dass sie nicht wieder aus der Versenkung auftauchen.