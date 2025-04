Apple hat am gestrigen Abend die Beta 1 zu iOS 18.5, macOS 15.5 und Co. veröffentlicht. Wie immer bei einer neuen Beta-Phase stellt sich auch dieses Mal die Frage, welche Neuerungen das kommende Update mit sich bringt. Da Apple bereits fieberhaft an iOS 19 arbeitet, sollten die Erwartungen an iOS 18.5 nicht allzu große sein. Immerhin sind ein paar kleinere Anpassungen und neue Funktionen mit an Bord.

iOS 18.5 Beta 1: Das ist neu

Nachdem iOS 18.4 ein ziemlich großes Update darstellte und unter anderem Apple Intelligence in Deutschland auf das iPhone brachte, geht es mit iOS 18.5 mit deutlich kleineren Schritten weiter.

Mail-App

Wenn ihr in der Mail-App oben rechts auf die drei kleinen Punkte tippt, könnt ihr mit iOS 18.5 jetzt direkt Kontaktfotos ein- und ausschalten sowie Mails nach Absender gruppieren, so Macrumors. Diese beiden Optionen findet ihr in iOS 18.4 in den Mail-Einstellungen. Mit iOS 18.5 sind sie leichter zu erreichen.

AppleCare

Die nächste Neuerung betrifft AppleCare. Wenn ihr in „Einstellungen“ -> „Allgemein“ -> „AppleCare & Garantie“ tippt, wird jetzt ein Banner mit dem „AppleCare“-Logo angezeigt. Dort seht ihr auch eine Option, um euch alle relevanten Infos zum AppleCare-Schutz aufführen zu lassen. Außerdem können ihr dort euren Plan verwalten, wenn ihr einen sich verlängernden „AppleCare“-Plan vorfindet.

Weitere Neuerungen zu iOS 18.5 sind bislang nicht bekannt und wir gehen auch nicht davon aus, dass während der Beta-Phase bahnbrechenden Neuerungen dazukommen. Vielmehr dürfte Apple weiterhin unter er Haube arbeiten, Bugs beseitigen und die Leistung des Systems optimieren. Mit der Freigabe von iOS 18.5 rechnen wir im Mai.