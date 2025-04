Dreame ist vor allem für automatisierte Staubsauger und Wischroboter bekannt. Jetzt erweitert das Unternehmen sein Portfolio mit zwei Geräten für den Außenbereich. Der Poolreiniger Z1 und der Fensterroboter C1 bringen Funktionen mit, die sich klar an Nutzer richten, die den Frühjahrsputz auf ein neues Level heben wollen.

Z1: Kabellose Poolpflege

Ein sauberer Pool kostet oft viel Zeit. Der neue Z1 von Dreame soll hier unterstützen. Statt euch mit Netzen und manueller Reinigung zu plagen, übernimmt der kabellose Roboter die Arbeit. Man stellt ihn einfach ins Wasser und lässt ihn seine Arbeit verrichten. Mit einer Saugleistung von 30 Kubikmetern pro Stunde saugt er den Schmutz am Boden und an den Wänden ein. Wenn der Z1 fertig ist, fährt er automatisch wieder an den Beckenrand.

Das Herzstück des Z1 ist die PoolSense-Technologie. Damit scannt der Roboter die Form des Pools und erkennt dabei sogar runde oder speziell geformte Becken. Hierbei sorgt ein Mix aus Ultraschall und 3D-Licht dafür, dass er sich gezielt anpasst und auch Hindernisse wie Leitern umgeht.

Für alle, die gerne selbst das Steuer in die Hand nehmen, bietet die Pro-Version des Z1 eine Fernbedienung mit LiFi-Technologie, mit der sich der Poolroboter punktgenau navigieren lässt.

C1: Fensterreinigung

Der Fensterroboter C1 richtet sich an alle, die größere Glasflächen automatisiert reinigen möchten. Das Gerät hält sich per Vakuum mit 5.500 Pascal an der Scheibe fest und navigiert mithilfe von Sensoren über die Fläche. Die Reinigung erfolgt in Z- oder N-Mustern, je nach Algorithmusauswahl.

Die integrierte CornerClean-Technologie soll vor allem in Ecken für bessere Ergebnisse sorgen. Flexible Bürsten halten das Reinigungstuch in Position, was zu gleichmäßigeren Ergebnissen führen soll. Sollte der Roboter gestoppt werden, setzt er die Reinigung nach dem Neustart an der letzten Position fort. Abgesichert ist das Ganze mit einem Sicherheitskabel.

Für größere Fensterflächen bietet Dreame die C1 Station. Mit einem Akku für bis zu 180 Minuten Laufzeit schafft sie bis zu 90 Quadratmeter und kann sogar beim Laden weiter reinigen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Geräte sind demnächst über Dreames Webseite, Amazon und im Fachhandel erhältlich: