In der vergangenen Woche hat Apple die diesjährige Worldwide Developers Conference angekündigt. Diese findet vom 09. bis 13. Juni 2025 statt und wird mit einer Keynote eröffnet. Ein Großteil der Veranstaltung findet online statt. Allerdings gibt es auch Events vor Ort. Nun informiert Apple Entwickler, sich sich für ein Ticket für die Vor-Ort-Veranstaltungen beworben haben.

Apple informiert Entwickler, die zur WWDC Keynote in den Apple Park eingeladen sind

Unmittelbar mit der Ankündigung der WWDC 2025 hatte Apple die Möglichkeit eröffnet, dass sich Entwickler für die Vor-Ort-Events bewerben könnten. Die Bewerbungsphase ist mittlerweile abgelaufen und Apple ist dazu übergegangen, dass die Gewinner zu informieren.

In den sozialen Netzwerken melden sich die ersten Gewinner zu Wort. Apple formuliert in der Gewinner-Mai wie folgt

Herzlichen Glückwunsch! Du wurdest ausgewählt, am Montag, den 9. Juni, an unserem besonderen Event im Apple Park teilzunehmen – und wir freuen uns, dich auch zu weiteren Aktivitäten davor und danach einzuladen.

Das Special Event der WWDC 2025 umfasst die Eröffnungs-Keynote, in der das Unternehmen iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 und Co. ankündigt, sowie Platforms State of the Union. Eingeladene Entwickler haben außerdem die Möglichkeit, mit Apple-Experten zu sprechen.

Darüber hinaus werden fünfzig „Distinguished Winners“ der Swift Student Challenge, die für herausragende Einreichungen ausgezeichnet werden, für drei Tage nach Cupertino eingeladen.