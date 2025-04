Der Apple-Zulieferer TSMC hat eine vorläufige Vereinbarung mit Intel getroffen, die vorsieht, dass das Unternehmen die Chipproduktionsanlagen von Intel betreibt. Es heißt, dass TSMC einen Anteil von 20 Prozent an dem neuen, fusionierten Unternehmen übernehmen wird, während Intel und andere Halbleiterunternehmen die Mehrheit der Anteile halten werden.

Apple-Zulieferer TSMC könnte Intels Chipproduktionsanlagen betreiben

The Information berichtet, dass TSMC im Rahmen der Vereinbarung einige seiner Chipherstellungsmethoden mit Intel teilen und Intel-Mitarbeiter in deren Anwendung schulen könnte. Die Gespräche sollen allerdings noch laufen und noch nicht finassiert sein. Die endgültigen Details stehen noch nicht fest. Die Gespräche zwischen Intel und TSMC wurden Berichten zufolge von der Trump-Regierung initiiert, um Intels Niedergang aufzuhalten und die fortschrittliche Chipherstellung in die USA zu bringen.

Intel und TSMC sind stehen seit vielen Jahren in Konkurrenz. Apple setzte jahrelang bei seinen Macs auf Intel-Chips. Im Jahr 2020 wechselte der Hersteller allerdings auf eigens-entwickelte M-Chips, die von TSMC gefertigt werden. Keins der aktuellen Apple Produkte setzt auf Intel-Chips. Stattdessen ist Apple vollständig auf die eigene Technologie umgesattelt.

Im Jahr 2024 verzeichnete Intel aufgrund seiner Investitionen in die Chipherstellung und eines schwächelnden PC-Marktes einen Verlust von 18,8 Milliarden Dollar. Vor mehreren Jahren übernahm Apple die Modem-Sparte von Intel. Dies legte die Basis für den kürzlich vorgestellten C1-Chip, der im iPhone 16e als 5G-Chip fungiert.