In den letzten Wochen hat AVM zahlreiche Updates für seine verschiedenen FRITZ!Box-Modelle veröffentlicht. Am heutigen Tag startet die nächste FRITZ! Labor. Konkret steht die FRITZ!OS 8.20 Labor für die FRITZ!Box 7590 AX sowie die FRITZ!Box 7590 zur Verfügung. Diese lädt Nutzer ein, kommende Funktionen auszuprobieren und eine Rückmeldung zu geben.

AVM startet FRITZ!OS 8.20 Labor: Diese Neuerungen sind an Bord

Ab sofort startet ein neues FRITZ! Labor, das die Steuerungsmöglichkeiten im Heimnetz erweitert, den Ausfallschutz der Internetverbindung erhöht und das Smart Home optimiert. Zum ersten Mal bietet dieses FRITZ! Labor den Mesh-Repeater-Modus für die FRITZ!Box 7590 AX an. Damit kann die Box noch flexibler in das Heimnetz integriert und drahtlos für eine verbesserte WLAN-Abdeckung genutzt werden. Weitere neue Funktionen sollen in den nächsten Monaten implementiert werden. Blicken wir zunächst auf die Neuerungen, die es in die erste FRITZ! Labor Version geschafft haben.

Die FRITZ! Labor bringt erweiterte Steuerungsmöglichkeiten für den Mehrfachtaster FRITZ!Smart Control 440. Funktionen, die bisher direkt am Heizkörperregler FRITZ!Smart Thermo 302 einstellbar waren, lassen sich nun auch mit dem Taster regeln. Darüber hinaus bietet er umfassendere Optionen für die Lichtsteuerung. Neben dem Ein- und Ausschalten sowie Dimmen können jetzt auch Farb- und Farbtemperatureinstellungen vorgenommen werden. Zusätzlich lassen sich Routinen direkt über den FRITZ!Smart Control 440 aktivieren und deaktivieren. Zudem gibt es neue Optionen für Routinen.

Darüber gibt es einen neuen Ausfallschutz. Sollte die Glasfaser, DSL- oder Kabelverbindung instabil sein oder ausfallen, sorgt eine per WAN/LAN-angebundene FRITZ!Box für die Fallback-Verbindung per Mobilfunk.

Zum guten Schluss gibt es eine Optimierte Kindersicherung und neue Upload-Freigabe. Die Kindersicherung zeigt nun die Zugangsprofile sowie die zugehörigen Geräte übersichtlich auf einer Seite an. Die Tickets für die Online-Zeit sind über einen eigenen Reiter besser auffindbar und wurden von 10 auf 12 erhöht. Nutzer können dank der neuen neuen Upload-Freigabe über FRITZ!NAS einen Ordner per Freigabe-Link zugänglich machen, sodass andere direkt Inhalte hoch- und herunterladen können – perfekt zum Sammeln gemeinsamer Fotos oder Dokumente.