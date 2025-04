Amazon und Nokia stritten sich monatelang um Patente für Videotechnologien. Das hatte zur Folge, dass zwei der gefragtesten Fire TV Sticks in Deutschland zwischenzeitlich von der Bildfläche verschwanden. Nun ist der Streit beigelegt und die Fire TV Sticks 4K und 4K Max sind (ohne Umwege) wieder im deutschen Handel erhältlich.

Einigung im Patentstreit

Amazon und Nokia hatten sich in den vergangenen Monaten ordentlich in den Haaren. Konkret ging es um Patente auf Videotechnologien wie etwa Verfahren zur Videokomprimierung und Bildverarbeitung, die Nokia sich über die letzten 25 Jahre hinweg hat sichern lassen. Das Unternehmen hat laut eigenen Angaben rund 5.000 Innovationen auf dem Konto. Offenbar wollte Nokia mehr Geld als Amazon zu zahlen bereit war, was letztendlich zum Verkaufsverbot verschiedener Fire TV Modelle mit H.265-Support führte.

Nun haben sich laut Nokia beide Parteien auf eine Lösung geeinigt. Der neue Vertrag erlaubt Amazon die Nutzung von Nokias Technologien in seinen Geräten. Zwar bleibt offen, wie viel Geld dafür genau geflossen ist, aber klar ist, dass die laufenden Streitigkeiten zwischen den Unternehmen beigelegt wurden.

Vier Optionen, ein Ökosystem

Mit der Rückkehr der beiden 4K-Modelle bietet Amazon jetzt wieder die volle Palette an Fire TV Geräten an. Der Fire TV Stick HD bleibt das günstige Einsteigermodell. Wer mehr Power braucht, greift zum Fire TV Stick 4K oder 4K Max. Beide bringen höhere Leistung und unterstützen Inhalte in 4K-Qualität. Für alle, die mehr als nur einen Streaming-Stick wollen, gibt es den Fire TV Cube. Der kann nicht nur streamen, sondern funktioniert auch als smarter Lautsprecher mit Echo-Funktionen.

