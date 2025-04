Am Mittwoch stellte Nintendo die Switch 2 ausführlich vor. Doch die wichtigsten Infos kommen nicht nur von Nintendo selbst, sondern auch von Nvidia. Während Nintendo in der jüngsten Direct-Präsentation Software-Features und Spiele wie „Mario Kart World“ und „Donkey Kong Bananza“ gezeigt hat, legt der Chip-Hersteller jetzt die Karten auf den Tisch, was das Herzstück der neuen Konsole betrifft: Den eigens entwickelten Prozessor und Grafikchip.

Nvidia bestätigt DLSS, Raytracing und VRR

Nvidia hat bestätigt, dass die Switch 2 über eine „zehnmal höhere Grafikleistung im Vergleich zur ersten Switch“ verfügt. Das Ganze basiert auf einer neuen Nvidia-GPU mit dedizierten RT- und Tensor-Kernen. Heißt konkret: Raytracing, KI-gestützte Grafikverbesserungen und DLSS sind mit an Bord.

Raytracing sorgt in Spielen für realistische Lichtverhältnisse, Reflexionen und Schatteneffekte. DLSS (Deep Learning Super Sampling) ermöglicht es zudem, die Auflösung zu steigern, ohne dass die Bildqualität darunter merklich leidet. Dadurch wirken Details schärfer, während die Performance stabil bleibt. Ergänzt wird das Ganze durch VRR (Variable Refresh Rate), das eine gleichmäßige Bildausgabe sicherstellt, insbesondere im Handheld-Modus. Zum Einsatz kommt dabei NVIDIA G-Sync, das bereits auf dem PC für flüssiges Gameplay sorgt.

Neue Möglichkeiten für Entwicklerteams

Laut Nintendo-Entwickler Takuhiro Dohta liegt es nun an den Spielestudios, wie sie diese neue Power einsetzen. Die Switch 2 kann zwar 4K ausgeben, aber ob Spiele nativ in dieser Auflösung laufen oder nur hochskaliert werden, entscheiden die Entwickler selbst. Gleiches gilt für Raytracing. Es geht also nicht um Pflichtfeatures, sondern um Möglichkeiten.

Release, Preis und Vorbestellungen

Die Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025 und kostet in Deutschland 469,99 Euro. Wer gleich ein Spiel dazu will, kann zum Bundle mit „Mario Kart World“ greifen. Das Ganze kostet dann 509,99 Euro. Einige Shops nehmen bereits Vorbestellungen an, darunter Amazon (Konsole, Bundle), Media Markt (Konsole, Bundle) und Saturn (Konsole, Bundle). Im offiziellen My Nintendo Store startet die Vorverkaufsphase am 8. April.