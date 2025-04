Im Laufe der Woche kündigte US-Präsident Donald Trump eine Reihe von Zöllen auf den Import von Produkten aus anderen Ländern an. Davon sind viele Unternehmen – darunter Apple – betroffen, da viele Produkte aus China stammen bzw. dort gefertigt werden. Apple scheint zu erwägen, die iPhone-Produktion in Brasilien auszuweiten, um die US-Zölle zu umgehen.

Apple könnte iPhone-Produktion in Brasilien ausweiten, um US-Zölle zu umgehen

Die US-Zölle haben auf zahlreiche Unternehmen große Auswirkungen. Die Reaktion an den Börsen zeigt, wie verunsichert der Markt ist. Von daher machen sich Unternehmen intensiv Gedanken dazu, wie sich die US-Zölle vermeiden oder minimieren können.

Ein mit der Angelegenheit vertrauter Insider sagten dem brasilianischen Magazin Exame, dass Apple in Erwägung zieht, die Kapazität seiner Anlagen in Brasilien zu erweitern, um niedrigere Einfuhrzölle auf iPhones zahlen zu können.

Bereits seit dem Jahr 2011 lässt Apple Produkte in Brasilien fertigen. So errichtet Apple gemeinsam mit TSMC eine Fabrik in São Paulo. Allerdings sind die dortigen Kapazitäten verhältnismäßig niedrig und Apple lässt nur wenige Produkte, beispielsweise iPhones der Einsteigerklasse, fertigen, um den lokalen Markt zu beliefern. Dies könnte sich jedoch zukünftig ändern.

In dem Bericht heißt es, dass sich Apple bereits seit dem vergangenen Jahr damit beschäftigt, eine Ausweitung der Fertigungsmöglichkeiten in Brasilien zu evaluieren. Die brasilianische Telekommunikationsbehörde Anatel hat Apple und Foxconn Brasilien kürzlich die erforderliche Zertifizierung für die Montage des iPhone 16 in Brasilien erteilt. Das iPhone 13, das iPhone 14 und das iPhone 15 wurden bereits in Brasilien montiert. Zukünftig könnten auch Pro-Modelle in Brasilien produziert werden. Während die US-Regierung Produkte aus China mit 34 Prozent und aus Indien mit 26 Prozent besteuern möchte, betragen die Zölle für Importe aus Brasilien bei nur 10 Prozent.