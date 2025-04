Mit dem iPhone X hat Apple vor ein paar Jahren dem iPhone ein Re-Design verpasst, zum 20. Jubiläum könnten sich die Ereignisse wiederholen. Es heißt, dass Apple im Jahr 2017 für das iPhone 17 Pro ein mutiges neues Design plant.

Apple plant mutiges neues Design zum 20. iPhone-Jubiläum

Mark Gurman von Bloomberg hat die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit diesem geht er nicht nur auf das iPhone 17 Pro ein, sondern blick auch ein paar Jahre voraus. Glaubt man den Informationen des Apple-Insiders, so bereitet Apple zum 20. Jubiläum des iPhone ein großes Re-Design plant. Neben einem faltbaren iPhone, welches bereits kommendes Jahr angekündigt werden soll, plant Apple offenbar ein Jahr später ein mutiges neues Pro-Modell.

Dieses Gerät würde, wenn alles nach Plan läuft, endlich das erreichen, was Jony Ive ursprünglich für das iPhone geplant hatte. Berichten zufolge hatte er sich schon lange für ein iPhone eingesetzt, das wie eine einzige Glasscheibe aussehen sollte. In den letzten Jahren hat Apple das Design seiner iPhone-Modelle nur minimal angepasst. Mit dem ultradünnen iPhone 17 Air könnte bereits in diesem Jahr eine neue iPhone-Ära eingeläutet werden.

Gurman schreibt

Doch zum 20-jährigen Jubiläum des iPhones bereitet das Unternehmen eine umfassende Umstrukturierung vor, darunter eine faltbare Version und ein mutiges neues Pro-Modell, bei dem Glas stärker zum Einsatz kommt.

Es klingt danach, dass Apple in den kommenden Jahren sein iPhone-Portfolio deutlich ändern wird. Nachdem ultra-dünnem iPhone 17 Air in diesem Jahre könnte im nächsten Jahre ein faltbares iPhone folgen. Im Jahr 2027 strebt Apple für das iPhone 19 Pro ein größeres Re-Design an, bei dem Glas eine deutlich größere Rolle spielen könnte.