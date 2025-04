Wer auf ein umfangreiches Redesign für das iPhone 17 Pro wartet, sollte laut Mark Gurman die Erwartungen etwas zurückschrauben. In der aktuellen Ausgabe des „Power On“ Newsletters stellt er klar: Ganz so radikal wie manche Leaks es versprochen haben, wird es nicht. Aber das heißt nicht, dass alles beim Alten bleibt.

Neues Kameradesign, aber keine Farbspielereien

Wie Gurman erklärt, wird die Front des iPhone 17 Pro dem aktuellen iPhone 16 Pro sehr ähneln. In früheren Gerüchten war von einer kleineren Dynamic Island die Rede, laut Gurman wird sich in dem Bereich jedoch nichts ändern.

Deutlich mehr passiert auf der Rückseite. Gurman spricht von einem „signifikant anderen“ Kameradesign und spielt auf die neue Kameraleiste an, die den traditionellen Kamerabuckel ersetzen soll. Doch auch hier weiß Gurman die Erwartungen etwas zu bremsen.

Das Kameramodul bekommt ein neues Design, doch viele der in Umlauf befindlichen Renderings mit einem zweifarbigen Look – etwa eine schwarze Kameraleiste auf einem silbernen Gerät – sind laut Gurman schlichtweg falsch. Das iPhone 17 Pro wird kein „Two-Tone-Design“ erhalten, heißt es in dem Newsletter. Die Kameraeinheit wird somit die gleiche Farbe haben wie das restliche Gehäuse.

Spannender wird es vermutlich beim iPhone 17 Air, das vor allem mit seiner schlanken Taille für einen neuen Look sorgen soll. Das nächste große Design-Upgrade könnte es im Jahr 2027 geben. Dann feiert das iPhone seinen 20. Geburtstag. Laut Gurman plant Apple für diesen Anlass sowohl ein faltbares Modell als auch ein grundlegend neu designtes Pro-Gerät.