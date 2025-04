Anfang kommenden Monats wird Apple seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal bekannt geben. Genau genommen, wird sich Apple am 01. Mai 2025 dazu äußern, wie die ersten drei Monate des neuen Jahres gelaufen sind.

Apple gibt Q2/2025 Quartalszahlen am 01. Mai bekannt

Alle drei Monate wiederholen sich die Ereignisse. Vor wenigen Tagen haben wir das Kalenderblatt für den Monat März abgerissen und sind in ein neues Quartal gestartet. Zahlreiche Unternehmen sind angehalten, ihre Quartalszahlen für die abgelaufenen drei Monate zu veröffentlichen.

In etwas mehr als drei Monaten ist es auch bei Apple wieder soweit. Am 01. Mai wird Apple seine Geschäftszahlen für das Q2/2025 veröffentlichen. Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Das Apple Geschäftsquartal und das Kalenderquartal sind um drei Monate verschoben. Das fiskalische Apple Q2 umfasst das kalendarische Q1 und somit die Monate Januar, Februar und März.

Auf seiner Investoren-Webseite schreibt Apple

Apple’s conference call to discuss second fiscal quarter results and business updates is scheduled for Thursday, May 1, 2025 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.

Im abgelaufenen Quartal hat Apple in der Tat ein paar spannende neue Produkte auf den Markt gebracht. In erster Linie denken wir hierbei an das iPhone 16e, iPad Air mit M3-Chip, den Mac Studio mit M3 Ultra und M4 Max sowie das neue MacBook Air mit M4-Chip. Zudem wurden kürzlich allerhand Updates veröffentlicht und Apple Intelligence auf dem iPhone nach Deutschland gebracht.

Auswirkungen der neue US-Zölle

Welche Geschäftsrisiken bergen die neuen US-Zölle, die US-Präsident Donald Trump kürzlich angekündigt hat. Die Börsen rauschen nach unten und zahlreiche Unternehmen – darunter Apple und viele weitere – werden von den Zöllen aufgrund ihres weltweiten Zulieferkette besonders stark getroffen. iPhones könnten deutlich teurer werden und die Kauflust von Kunden bremsen. Apple selbst hat sich zu den US-Zöllen noch nicht offiziell zu Wort gemeldet. Die Bekanntgabe der Quartalszahlen könnte allerdings ein entsprechender Anlass sein.