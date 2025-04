Apple hat eine neue App für macOS und visionOS veröffentlicht. Ab sofort wartet „Apple Immersive Video Utility“ auf ihren Download. Vorab sei allerdings erwähnt, dass sich die App in erster Linie an Produzenten richtet. Zudem steht die App in ihrer aktuellen Fassung nur auf Englisch zur Verfügung.

„Apple Immersive Video Utility“ ist da

Apple hat eine neue App zur Verwaltung einer immersiven Videobibliothek veröffentlicht. Bei Apple Immersive Videos handelt es sich um 3D-Videos in 8K-Auflösung mit 180-Grad-Sichtfeld und Spatial Audio. Erst kürzlich veröffentlichte Apple beispielsweise ein Video der Heavy-Metal-Band Metallica in diesem Format.

Mit der neu veröffentlichten App können Apple Immersive Video-Dateien auf einen Mac importiert und organisiert worden. Anschließend könnt ihr ein oder mehrere Vision Pro-Geräte anschließen und die immersiven Videos überprüfen. Für größere Gruppen gibt es laut Apple eine synchronisierte Wiedergabeoption für Sitzungen auf mehreren Geräten.

Weiter geht aus der Produktbeschreibung hervor, dass ihr die dynamischen und statischen Metadaten von Immersive-Video-Dateien scannen könnt. Ihr könnt den Paketinhalt andern, tauschen oder bearbeiten, um eure Postproduktionsanforderungen zu erfüllen.

Die App erfordert einen Mac mit einem M1-Chip oder neuer und macOS Sequoia.