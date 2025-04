Die erste Staffel der Apple Original-Serie Severance war bereits sehr beliebt, die zweite Staffel ist noch einmal deutlich erfolgreicher durchgestartet. Apple hat die Marketing-Maßnahmen zur Fortsetzung noch einmal erhöht und die Serie zur beliebtesten Serie auf Apple TV+ gemacht. Nun haben der Video-Streaming-Diesnt Lumon Industries zum Leben erweckt und Tausende von „Severance“-Fans überrascht.

Apple TV+ erweckt Lumon Industries zum Leben

Kurz nachdem Apples Emmy-prämiertes Original-Serie Severance für eine dritte Staffel verlängert wurde, überraschte Apple TV+ Tausende von Fans mit der Verwandlung von Bell Works in New Jersey in Lumon Industries für ein spektakuläres, immersives ORTBO mit einer mitreißenden Fragerunde mit den Darstellern und ausführenden Produzenten,. Die Veranstaltung wurde von Stephen Colbert moderiert. Zudem gab es eine Live-Aufführung des „Severance“-Titelsongs des Emmy-prämierten Komponisten Theodore Shapiro.

Die Besetzung und ausführenden Produzenten von „Severance“, darunter Ben Stiller (Ausführender Produzent, Regisseur), Dan Erickson (Schöpfer, Autor, Ausführender Produzent), Adam Scott als Mark (Ausführender Produzent), Britt Lower als Helly R./Helena, John Turturro als Irving, Zach Cherry als Dylan, Dichen Lachman als Ms. Casey, Tramell Tillman als Milchick, Sarah Bock als Miss Huang, Jen Tullock als Devon Scout-Hale, Michael Chernus als Ricken Hale, Gwendoline Christie als Lorne und Ólafur Darri Ólafsson als Drummond, nahmen an der Veranstaltung und der exklusiven Podiumsdiskussion teil, die von Colbert in dem mittlerweile ikonischen Gebäude des renommierten Architekten Eero Saarinen moderiert wurde und als Drehort für Lumon Industries dient.

Apple schreibt

Als die Fans Bell Works betraten, erwachte Lumon Industries zum Leben: Eine beleuchtete Kier-Wand ragte über die Menge, es gab Ambient-Jazz, die „Severance“-Aufzüge, Gourmet-Waffel- und Melonenriegel und die letzte Folge der zweiten Staffel. Die Gäste bekamen einen vertrauten und zugleich unheilvollen Eindruck davon, was es bedeutet, ein Innie zu sein: Ihre Outties erhielten eine offizielle blaue Lumon Access-Karte und wurden von der beunruhigenden Präsenz von Miss Huang, gespielt von Bock, begrüßt. In Lumons unterirdischen Tiefen konnten Fans sorgfältig nachgebaute Sets aus „Severance“ erkunden, darunter Arbeitskabinen von Mark und dem Macrodata Refinement-Team bei mysteriöser und wichtiger Arbeit, verstörende Pausenraum-Poster und Helly R., die auf einem Schreibtisch verstreut lag. Apple TV+ lud Fans außerdem ein, ihre Nachrichten an ihre Innies aufzunehmen.

Passend zum Event hat Apple TV+ noch ein 90-minütiges Video auf YouTube veröffentlicht. Sowohl die erste als auch die zweite Staffel zu Severance stehen vollständig auf Apple TV+ bereit.