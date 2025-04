Ein paar wenigen Tage müssen wir uns noch gedulden, bis der zweite Teil der epischen Animationstrilogie WondLa auf Apple TV+ startet. Vorab haben die Verantwortlichen den offiziellen Trailer veröffentlicht, um euch einen Einblick in die Fortsetzung zu geben.

„WondLa – Staffel 2“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV+ hat den spannenden Trailer zur mit Spannung erwarteten Fortsetzung der beliebten animierten Abenteuertrilogie „WondLa“ veröffentlicht. Die zweite Staffel feiert am 25. April 2025 ihre Premiere auf Apple TV+. Die Serie stammt von Skydance Animation und basiert auf Tony DiTerlizzis New York Times-Bestseller-Buchreihe „The Search for WondLa“. Bobs Gannaway ist Showrunner und ausführender Produzent der Serie.

Diese futuristische Coming-of-Age-Geschichte begleitet die 16-jährige Eva 9 auf ihrer epischen Reise, auf der sie erschreckende Wahrheiten über ihre Vergangenheit und ihre Heimatwelt entdeckt. Nach dem schockierenden Cliffhanger der ersten Staffel fühlt sich Eva von der Verheißung einer Heimat angezogen – doch neue Entdeckungen führen nur zu weiteren unbeantworteten Fragen. Auf ihrer Suche nach der Wahrheit wird Eva von einer unerbittlichen Macht verfolgt, die glaubt, sie besitze den Schlüssel zu etwas viel Größerem, als sie sich je erträumt hat. In einer Staffel voller Enthüllungen, Opfer und einem existenziellen Überlebenskampf muss Eva entscheiden, wo sie wirklich hingehört. Die zweite Staffel der epischen Trilogie geht mit sieben abenteuerreichen, halbstündigen Episoden weiter.