Apples Smart-Home-Ambitionen sollten dieses Jahr deutlich an Schwung gewinnen, eingeleitet durch einen iPad-ähnlichen Home Hub als ersten Schritt zu einem neuen Produkt-Lineup. Nun berichtet Bloombergs Mark Gurman in seinem aktuellen „Power On“ Newsletter, dass der Home Hub voraussichtlich erst im Jahr 2026 auf den Markt kommen wird.

Apple Home Hub kommt erst mit neuer Siri

Der neue Home Hub soll Apples Antwort auf den Echo Show und den Google Nest Hub werden. Bei dem Gerät handelt es sich um ein iPad-ähnliches 7-Zoll-Display, das als Kommandozentrale für das intelligente Zuhause dienen soll. Damit haben Nutzer einen komfortablen Zugriff auf das Smart Home, vom HomeKit-Zubehör bis hin zu Matter-unterstützten Geräten.

Das Gerät wird ein komplett neues Betriebssystem bieten, das die Steuerung von Thermostaten, Beleuchtung, Foto-Diashows, FaceTime, Erinnerungen und mehr ermöglicht. Die Effektivität dieser Integration hängt jedoch von einer deutlich leistungsfähigeren Siri ab. Und genau hier liegt das Problem. Apples Bemühungen, Siri mit künstlicher Intelligenz auszustatten (Apple Intelligence) sind alles andere als reibungslos verlaufen. Funktionen, die einst im Frühjahr kommen sollten, wurden auf „irgendwann im kommenden Jahr“ verschoben.

Hinter den Kulissen war Apple Berichten zufolge gezwungen, Teams umzuorganisieren und sogar in Erwägung zu ziehen, bei wichtigen Funktionen von vorne anzufangen. Diese Problematik führt nicht nur zu einer Verzögerung von Funktionen. Sie bringt auch den Produktplan ins Stocken. Gurman schreibt:

„Ursprünglich war man optimistisch, dass die Schwierigkeiten nur zur Folge haben würden, dass der Smart-Home-Hub ein paar Monate später ausgeliefert wird – etwa zur Zeit der neuen iPhones. Jetzt erwägt das Unternehmen eine Verzögerung bis 2026, dem Jahr, in dem die Siri-Funktionen voraussichtlich verfügbar sein werden. Wenn das passiert, wäre das eine Enttäuschung für Apple-Fans, die darauf warten, dass das Unternehmen endlich einen größeren Vorstoß in den Bereich Smart Home unternimmt. Aber vermutlich wird das Produkt keinen großen Einfluss auf die Einnahmen haben.“

Interessant ist an dieser Stelle, dass Gurman davon ausgeht, dass der Home Hub nie als Goldesel gedacht war. Anscheinend geht es Apple hier eher darum, die Grundlagen für weitere Smart-Home-Produkte zu schaffen, wie beispielsweise das spannende Projekt rund um einen smarten Roboterarm mit einem Display.