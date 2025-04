Anker SOLIX hat vor wenigen Augenblicken Solarbank Pro 3 und damit die dritte Genration seiner modularen Solarspeicher angekündigt. Anker SOLIX Solarbank 3 Pro setzt unter anderem auf eine Eingangsleistung von bis zu 2.600W, eine erhöhte Speicherkapazität von 2.688Wh, vier integrierte MPPT, Anker Intelligence und mehr.

Anker SOLIX Solarbank 3 Pro ist da

Nachdem Anker vor zwei Jahren die erste Generation von Solarbank und im vergangenen Jahr Solarbank 2 vorgestellte hatte, konnte man bereits erahnen, dass in diesem Jahr Solarbank 3 folgen wird. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde Anker SOLIX Solarbank 3 Pro punktuell und sinnvoll verbessert.

Die Solarbank 3 Pro verfügt über vier MPPT, die eine Eingangsleistung von bis zu 3.600W ermöglichen. Insgesamt können bis zu acht Solarmodule geschlossen werden. Die Solarbank 3 Pro bietet eine AC-Nennleistung von bis zu 1.200W, wobei das System in beide Richtungen mit 1.200W laden und entladen kann.

Ihr könnt Solarbank 3 Pro als normales Balkonkraftwerk mit Speicher mit einer Wechselrichter-Höchstgrenze von 800W und einer zulässigen Gesamtsolarleistung von 2.000Wp flexibel einsetzbar. Darüber hinaus ist sie mit ihrer AC-Leistung von 1.200W stark genug, um auch bei größeren, registrierten Solaranlagen, wie beispielsweise einem bestehenden Solardach, eingesetzt zu werden. Dadurch ergibt sich für euch eine große Flexibilität und Zukunftssicherheit. . So bietet die Solarbank 3 Pro bei gesetzlichen Änderungen oder bei der Erweiterung zu einer registrierten Solaranlage hohe Anpassungsfähigkeit. Ihr könnt euer System kostengünstig erweitern, ohne eine komplett neue und teure Anlage anschaffen zu müssen.

Modulare Erweiterung auf bis zu 16kWh und Batteriekompatibilität

Die Speicherkapazität der Solarbank 3 Pro beträgt 2.688Wh pro Modul und ist damit um 68 Prozent höher als bei der vorherigen Generation. Dank des Modularen Aufbaus und der PluginPower-Technologie könnt ihr euer System mühelos erweitern. Ihr könnt insgesamt bis zu fünf Erweiterungsakkus hinzufügen und die Kapazität so auf maximal 16kWh erweitern. Erfreulicherweise könnt ihr auch die Module der Solarbank 2-Serie für das Solarbank 3 Pro System verwenden. . Ebenso können die neuen Erweiterungsbatterien der 3er-Serie an die genannten Vorgängermodelle angeschlossen werden.

Anker Intelligence

Anker Intelligence ist das intelligence Energiemanagement für Anker SOLIX. Neben den klassischen Betriebsmodi könnt ihr auch einen smarten Modus für Anker SOLIX Solarbank 3 Pro verwenden. Anker Intelligence nutzt eine datengesteuerte KI zur intelligenten Planung von prognostizierten Stromüberschüssen oder -defiziten basierend auf Wetterbedingungen und Nutzungsdaten, um Kosteneinsparungen zu maximieren. . Das intelligente System lernt, den individuellen Stromverbrauch und den voraussichtlichen Energieüberschuss für den nächsten Tag vorherzusagen, indem es Nutzungsmuster und die von den Solarmodulen erzeugte Energie erkennt und zusätzliche Daten wie Wettervorhersagen integriert.

Zwingend erforderlich für diesen Modus ist ein Smart Meter um Daten des Stromverbrauchs eures Haushalts zu sammeln. In Kombination mit den Anker SOLIX Smart Plugs können weitere Funktionen genutzt werden. Wird beispielsweise ein Stromüberschuss vorhergesagt, können vorkonfigurierte Anker SOLIX Smart Plugs das Laden von Geräten wie dem E-Bike aktivieren, um den überschüssigen Strom Neben dem offiziellen Zubehör von Anker SOLIX ist die Solarbank 3 Pro auch mit vielen Shelly-Produkten, wie dem Shelly Pro 3EM Smart Meter, kompatibel.

In Verbindung mit einem dynamischen Stromtarif kann Anker Intelligence auch Strompreistrends analysieren und eine optimale Lade- und Entladestrategie anwenden, um die täglichen Einsparungen zu maximieren. Wenn beispielsweise die Wettervorhersage keinen Sonnenschein für den nächsten Morgen vorhersagt, kann das System über Nacht zu niedrigen Preisen vollständig aufladen, um den Netzverbrauch zu Höchstpreisen zu vermeiden, was insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten Vorteile bietet.

Im Rahmen der Vorstellung der Solarbank 3 Pro kündigt Anker SOLIX auch eine Zusammenarbeit mit Nord Pool an, einer Strombörse, welche die Großhandelspreise für alle Einzelhändler einschließlich Tibber und andere dynamische Energieversorger bereitstellt

Preis & Verfügbarkeit

Anker SOLIX Solarbank 3 Pro kann ab sofort mit Vorregistrierung für Pre-Heat-Angebote für 1.499 Euro bei Anker SOLIX und ausgewählten Händlern vorbestellt werden. Zur Markteinführung gibt es ein spannende Early-Bird-Angebote. Vom 8. bis 28. April 2025 könnt ihr euch unverbindlich für die Bestellung registrieren und sich so einen 20 Prozent Rabatt auf den UVP der Solarbank 3 Pro sichern. Mit dem Code erhaltet ihr zudem ein kostenloses Anker SOLIX Smart Meter zu eurer Bestellung der Anker SOLIX Solarbank 3 Pro. Der Erweitertungsakku kostet 899 Euro.

Die Codes können dann vom 29. April bis spätestens 11. Mai 2025 bei der Bestellung der Anker SOLIX Solarbank 3 Pro im Anker SOLIX Onlineshop eingelöst werden.

Bestellungen, die mit dem Code zwischen dem 29. April und dem 1. Mai 2025 aufgegeben werden, erhalten zusätzlich vier kostenlose Anker SOLIX Smart Plugs pro Bestellung.

