Apple ist in der Nacht zu heute dazu übergegangen, die Signatur von iOS 18.3.2 zu stoppen. Diese Maßnahme erfolgt nicht ganz zufällig, vielmehr nach einer kurzen Karenzzeit nachdem iOS 18.4 in der letzten Woche in der finalen Version für alle Nutzer freigegeben wurde.

Downgrade nicht mehr möglich – Apple stoppt Signatur von iOS 18.3.2

Bei Apple wiederholen sich die Ereignisse in regelmäßigen Abständen. Nach der Freigabe einer neuen iOS-Version gewährt Apple ein bestimmtes Zeitfenster, in dem Nutzer ein Downgrade auf die ältere Version durchführen können. Auch wenn wir es in den letzten Jahren äußerst selten erlebt haben, kann es manchmal sinnvoll sein, auf eine ältere, funktionierende iOS-Version zurückzukehren.

Das Unternehmen aus Cupertino hat in der letzten Woche die finale Version von iOS 18.4 freigegeben. Bei dem Update handelt es sich um ein großes Update, welches unter anderem Apple Intelligence in Deutschland auf das iPhone brachte. Da uns – und offenbar auch Apple – keine größeren Probleme rund um iOS 18.4 bekannt sind, ist Apple dazu übergegangen, die Signatur zu stoppen. Ein Downgrade von iOS 18.4 auf iOS 18.3.2 ist ab sofort nicht mehr möglich.

Nach der Freigabe von iOS 18.4 arbeitet Apple bereits an iOS 18.5. In der letzten Woche wurde die Beta 1 für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Allerdings solltet ihr keine zu großen Erwartungen an iOS 18.5 haben. Apple wird in erster Linie unter der Haube arbeiten, Fehler beseitigen, die Leistung optimieren und die ein oder andere kleinere Neuerung einfließen lassen.