Das nächste Kapitel in Apples Mixed-Reality-Reise nimmt langsam Gestalt an. So bereitet das Unternehmen derzeit seine Lieferkette auf die Massenproduktion der Vision Pro 2 vor. Einem neuen Bericht der chinesischen Publikation IT Home zufolge haben die ersten Zulieferer sogar bereits mit der Herstellung von wichtigen Komponenten für das Gerät begonnen.

Launch bis Ende 2025 möglich

Im Oktober berichtete die Wirtschaftspublikation The Information, dass Apple bereits im Sommer die Produktion des aktuellen Vision Pro Headsets reduziert hatte. Die Produktion soll dann bis zum Jahresende komplett eingestellt worden sein, da die Lager ausreichend gefüllt waren.

Parallel soll Apple alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, dass die zweite Generation des Geräts bis Ende 2025 veröffentlicht werden kann. Nun haben erste Zulieferer laut nicht näher genannten Quellen aus der Lieferkette die Produktion von Schlüsselkomponenten der Vision Pro 2 gestartet. Hierzu zählen unter anderem Display-Panels, Gehäuse und Platinen.

Es wird nicht erwartet, dass die nächste Generation der Vision Pro ein grundlegendes Redesign erfahren wird. Stattdessen wird es sich wahrscheinlich um ein moderates Update handeln, das den Formfaktor des Original-Headsets beibehält und gleichzeitig aktualisierte interne Komponenten integriert.

Analysten wie Ming-Chi Kuo und Bloombergs Mark Gurman berichten derweil, dass das neue Modell den M5-Chip erhalten könnte, der eine verbesserte Leistung ohne größere Änderungen an der physischen Hardware ermöglichen soll. Zudem wird erwartet, dass Apple viele Komponenten der ersten Vision Pro wiederverwenden wird – ein praktischer Schritt, der dazu beiträgt, die überschüssigen Lagerbestände zu reduzieren und die Produktionskosten zu senken.

Es besteht immer noch eine gewisse Unsicherheit bezüglich des Veröffentlichungszeitraums. IT Home geht davon aus, dass die neue Vision Pro vor Ende 2025 erscheinen wird, während frühere Berichte von Gurman auf einen Zeitrahmen zwischen Ende 2025 und Anfang 2026 hinwiesen.