In zwei Monaten wird Apple einen ersten Ausblick auf iOS 19 geben. Nachdem die Gerüchte in den letzten Wochen zugenommen haben, gibt es nun die nächsten Appetithäppchen in welche Richtung es gehen wird. Dabei soll das neue Video und die gezeigten Renderings auf einer Vorabversion von iOS 19 basieren.

Video soll iOS 19 Design zeigen

Jon Prosser – Betreiber des YouTube-Kanals „Front Page Tech“ – hat in den letzten Wochen bereits mehrfach seine Informationen zum kommenden iOS 19 Update geteilt. Nun legt er noch einmal nach, hat ein neues Video veröffentlicht und bietet einen näheren Ausblick auf die Design-Anpassungen, die iOS 19 mit sich bringen wird.

Nachdem zuletzt die Rede davon war, dass iOS 19 das größte Re-Design seit iOS 7 erleben wird, bremste Mark Gurman von Bloomberg, dass das neue Design nicht so dramatisch ausfallen wird, wie man vielleicht vermuten könnten. Irgendwo in der Mitte wird vermutlich die Wahrheit liegen.

Das neue Video enthält nachgebildete Renderings von iOS 19, die angeblich auf realem Material des Software-Updates basieren, das von Apple-internen Quellen bereitgestellt wurde. Insgesamt wird erwartet, dass iOS 19 ein glasartigeres, von VisionOS inspiriertes Design mit zusätzlicher Transparenz für Benutzeroberflächenelemente wie Schaltflächen, Menüs, Benachrichtigungen und mehr aufweisen wird.

Prosser behauptet unter anderem, dass Apple rundere iOS 19 einführen wird. In der internen Build seien diese allerdings noch versteckt und wurden erst nach einer kurzen Animation auftauchen, wenn man länger auf ein Standard-App drückt.

Eine weitere angebliche Änderung ist eine pillenförmigen Tab-Leiste am unteren Rand vieler Apple eigener Apps, darunter App Store, Apple Music, Apple TV, Nachrichten und Telefon-Apps. Auf dem Such-Tab befindet sich eine längliche Suchleiste mit einem kreisförmigen Button links daneben, auf den man tippen kann, um zur erweiterten Tab-Leiste zurückzukehren.

Zudem sollen bei einigen weiteren Elemente abgerundete Ecken erhalten, darunter Haptic-Touch-Menüs, sowie die Regler für Lautstärke und Displayhelligkeit im Kontrollzentrum. Aber auch bei den Einstellungen und Tastatur soll es Design-Anpassungen geben.

Am 09. Juni 2025 wird Apple die diesjährige WWDC mit einer Keynote eröffnen. Dann werden wir einen ersten Ausblick erhalten, welche Neuerungen Apple für iOS 19 geplant hat.