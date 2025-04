Die jüngste Runde von Zöllen der Trump-Politik startet zwar erst am 9. April, macht sich in den USA aber schon jetzt bemerkbar. So berichten mehrere Apple-Mitarbeiter gegenüber Bloomberg, dass die Apple Stores voll mit Kunden sind, die iPhones „in Panik“ kaufen. Derweil plant Apple, die Auswirkungen der Zölle abzumildern, indem in Zukunft mehr iPhones aus Indien in die USA importiert werden sollen.

Apple reagiert auf Trumps Zölle

Angesichts der Tatsache, dass die neuen US-Zölle am Mittwoch in vollem Umfang in Kraft treten, füllt Apple seine iPhone-Lagerbestände in den Vereinigten Staaten so schnell wie möglich auf, um die Auswirkungen der Zölle zu mildern. Es bleibt jedoch die Sorge, dass die Zölle eine Preiserhöhung mit sich ziehen.

Diese Sorge führt derzeit dazu, dass ein Andrang in den US-Stores von Apple herrscht, der vergleichbar mit der Betriebsamkeit zur Weihnachtszeit ist, heißt es in einem Bericht von Bloomberg. Dabei sei laut Experten kurzfristig noch nicht mit einer Preiserhöhung zu rechnen. So hat Apple schnell gehandelt und als Eil-Import seinen Bestand an iPhones und anderen Geräten in den USA massiv ausgebaut. Weiterhin heißt es, dass nun mehr iPhones aus Indien importiert werden sollen, da dem Land geringere Zölle auferlegt wurden als China.

Apple könnte noch andere Strategien anwenden, um mit den Zöllen umzugehen, einschließlich des Drucks auf Zulieferer, um niedrigere Preise zu erzielen und einen Teil der Kosten zu kompensieren. Bei typischen Hardware-Gewinnspannen von etwa 45 % kann zudem Apple einen Teil der zusätzlichen Kosten auffangen. Aber man sollte sich nicht wundern, wenn diese Großzügigkeit bei anhaltenden Zöllen rasch schwindet. So ist nicht ausgeschlossen, dass noch in diesem Jahr eine Preiserhöhung folgen wird. Der wahrscheinlichste Zeitpunkt wäre in diesem Fall die Einführung des iPhone 17.