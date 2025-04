Der TV-Streaming-Anbieter waipu.tv hat heute bekannt gegben, dass das Unternehmen sein Portfolio mit dem „Tennis Channel“ erweitert. Dieser bietet exklusiven Zugang zu Weltklassetennis, inklusive ausgewählter ATP- und WTA-Tour Turniere,

Tennis Channel startet auf waipu.tv

Pünktlich zur Billie Jean King Cup Gruppenphase startet waipu.tv heute den Tennis Channel. Dieser steht ab sofort für alle waipu.tv-Kunden zur Verfügung.

Tennis-Fans aufgepasst: Auf dem Tennis Channel werden die besten deutschen Spieler und Spielerinnen live im Davis Cup, Billie Jean King Cup, United Cup sowie in der 1. Tennis Channel Bundesliga übertragen. Ergänzt wird das Angebot durch Weltklassetennis der ATP Challenger Tour sowie ausgewählten Turnieren der ATP- und WTA-Tour aus Deutschland. Dazu gesellen sich verschiedene historische Matches, exklusive Originalserien, umfassende Features über die führenden Akteure im Tennis und preisgekrönte Dokumentationen. Ein Großteil der Inhalte steht in englischer Sprache zur Verfügung, wobei bei ausgewählten Matches auch ein deutscher Kommentator zum Einsatz kommt.

Direkt zum Launch des Senders warten zwei echte Highlights auf die deutschen Tennis-Fans. Der Billie Jean King Cup vom 10. bis 12. April in Den Haag mit Team Deutschland sowie dem Porsche Grand Prix (WTA 500) in Stuttgart vom 14. bis 21. April. In den kommenden Wochen stehen außerdem weitere große Tennishighlights auf dem Tennis Channel an: Die Boss Open (ATP 250) aus Stuttgart, die Terra Wortmann Open (ATP 500) aus Halle sowie die Bad Homburg Open (WTA 500) versprechen Rasentennis vom Feinsten.

-> Hier könnt ihr waipu.tv 1 Monat kostenlos testen