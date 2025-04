WhatsApp arbeitet an einer neuen Datenschutzfunktion, mit der die Kontrolle über die Speicherung von Nachrichten und Medien in Chats verbessert werden soll. So hat WABetaInfo den „erweiterten Chat-Datenschutz“ in der aktuellen Beta-Version von WhatsApp entdeckt. Die Funktion ermöglicht es Nutzern, die Speicherung des Chatverlaufs, Fotos und Videos besser einzuschränken.

Kontrollfunktion für Medien- und Nachrichtenspeicherung

Wenn der erweiterte Chat-Datenschutz aktiviert ist, werden Bilder und Videos, die in Chats empfangen werden, nicht mehr automatisch in der Galerie des Smartphones gespeichert. Zudem wird die Möglichkeit, den gesamten Chatverlauf zu exportieren, deaktiviert. Die Funktion wird für Einzel- und Gruppenchats verfügbar sein. Allerdings können einzelne Nachrichten weiterhin weitergeleitet werden oder ein Screenshot des Chats gemacht werden.

Die erweiterte Chat-Datenschutzeinstellung wird optional sein und kann für jeden Chat einzeln verwaltet werden. Jeder Teilnehmer des Gesprächs kann die Funktion je nach seinen Vorlieben aktivieren oder deaktivieren. Wenn die Datenschutzeinstellung geändert wird, erscheint automatisch eine Systembenachrichtigung im Chat, um alle Teilnehmer zu informieren.

WABetaInfo hat den erweiterten Chat-Datenschutz in der aktuellen Beta-Version von WhatsApp für iOS und Android entdeckt. Da sich die Funktion noch in der Entwicklung befindet, können nach weiteren Tests noch Änderungen an der Funktion vorgenommen werden, bevor sie öffentlich zugänglich gemacht wird.