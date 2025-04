Einmal pro Monat gibt Apple Arcade einen Ausblick darauf, welche Spiele-Neuheiten uns im kommenden Monat erwarten. Nachdem kürzlich die April-Neuheiten gestartet sind, gibt es nun frische Informationen dazu, welche neuen Spiele im Monat Mai 2025 auf der Apple Spiele Abo Plattform starten.

Neue Spiele im Mai auf Apple Arcade

Ein unterhaltsamer Mix aus fünf Spielen kommt am 1. Mai auf Apple Arcade, darunter WHAT THE CLASH?, ein skurriles, rasantes Multiplayer-Spiel, das spielerische Aktivitäten wie Tischtennis, Bogenschießen, Rennen und Fangen kombiniert. Dazu gesellen sich with My Buddy, LEGO Friends Heartlake, Rush+, Words of Wonders: Search+ und SUMI SUMI: Matching Puzzle+.

WHAT THE CLASH? von Triband

Spiele allein oder fordere Freunde zu Einzelkämpfen in diesem urkomischen Partyspiel heraus. Die Spieler schalten Modifikatorkarten frei, um absurde Kombinationen wie Giraffe, Bogenschießen mit heißem Wasser, klebriges Tennis, Fisch melken und mehr zu erstellen. Du erklimmst die Bestenlisten, nehmt an Turnieren teil oder findet neue Kartenkombinationen, um jedes Match zu einer chaotischen und lustigen Überraschung mit skurrilen Wendungen zu machen. Mit einfacher Touch-Steuerung spielt jeder als The Hand, eine charmante und dehnbare Hand mit Beinen, die die Spieler mit Hunderten von Kombinationen freischaltbarer Gegenstände wie Augenklappen, Kleidern und Ohrringen individuell gestalten können. Die Teilnehmer müssen ihre Gegner austricksen und übertrumpfen, während sie sich in einigen wirklich albernen Showdowns Mann gegen Mann mit Familie und Freunden messen.

with My Buddy von Neilo Inc.

Tierliebhaber werden My Buddy lieben, ein herzerwärmendes Spiel, in dem Spieler eine Bindung zu verschiedenen Hunden und Katzen aufbauen, jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit und seinem eigenen Aussehen. Spieler erleben die Entwicklung ihrer Haustiere, begleiten sie in jeder Lebensphase und kleiden sie in einzigartige Outfits, um ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen. Mit der Möglichkeit, den Lebensraum der Haustiere zu dekorieren und jederzeit und überall mit ihnen zu interagieren, erweckt dieses Spiel die Freude an der Kameradschaft zum Leben.

LEGO Friends Heartlake Rush+ von StoryToys

Rase mit den LEGO Friends und ihren Haustieren durch Heartlake City in diesem farbenfrohen, rasanten Abenteuer. Spieler können sich als Aliya, Autumn, Nova, Leo, Liann und andere hinters Steuer setzen und ihre Autos mit einzigartigen Farben, Aufklebern, Reifen, Aufsätzen und Trails individualisieren. Während sie durch die belebten Straßen rasen, müssen sie Hindernissen ausweichen und Schätze sammeln. Erfülle spannende Missionen, um tolle Belohnungen freizuschalten.

Words of Wonders: Search+ von Fugo Games

In diesem erfolgreichen Wortsuchspiel suchen Spieler nach versteckten Wörtern auf dem Spielfeld und erkunden gleichzeitig bekannte Sehenswürdigkeiten, um die Geheimnisse der Welt zu lüften. Während sie durch Levels mit verschiedenen Themen voranschreiten, entdecken die Spieler neue Wörter, stellen ihr Wissen auf die Probe und entwickeln Strategien, um das Rätsel der Wörter zu lösen.

SUMI SUMI: Matching Puzzle+ von Imagineer

Mit beliebten Charakteren wie Rilakkuma und Sumikko Gurashi vom japanischen Figurenhersteller San-X lädt dieses Spiel Spieler in die bezaubernde Welt der niedlichen Matching-Puzzles ein. Mit einfacher Tippmechanik, fesselndem und zugleich entspannendem Gameplay und wunderschön gestalteten Karten bietet SUMI SUMI: Matching Puzzle+ die perfekte Mischung aus Strategie und Spaß für Fans niedlicher Puzzlespiele.