Bisher konnten wir im deutschen Apple Online Store mit Kreditkarte, PayPal, Apple Pay oder Gift Cards einkaufen. Jetzt kommt mit „Request to Pay“ (R2P) eine weitere Zahlungsoption hinzu, die von der Deutschen Bank umgesetzt wird.

Banküberweisung im Apple Store

So funktioniert „Request to Pay“ im Apple Store: Ihr legt eure Produkte wie gewohnt in den Warenkorb. Wenn ihr zur Kasse geht und eure Lieferadresse eingebt, erscheint auf der Bezahlseite nun auch die Option „Banküberweisung“. Hier gebt ihr eure IBAN ein. Je nach Bank geht es dann unterschiedlich weiter. Bei manchen Direktbanken dauert die Überweisung ein bis drei Tage, bis die Zahlung bearbeitet ist. Die meisten Banken leiten euch jedoch direkt zu einem Formular weiter, in dem ihr eure Zugangsdaten eingeben könnt. Dann läuft alles direkt über das Online-Banking.

Die Technik dahinter ist nicht neu. Seit 2021 gibt es das standardisierte Verfahren im SEPA-Raum. Für die Umsetzung ist in diesem Fall die Deutsche Bank zuständig. Sie übernimmt auch die technische Abwicklung und bekommt somit die nötigen personenbezogenen Daten. Datenschutztechnisch gilt also nicht nur Apples Regelwerk, sondern auch das der Deutschen Bank.

Praktisch ist, dass Informationen wie die Rechnungsnummer automatisch an euer Online-Banking übertragen werden. Ihr müsst also keine Daten abtippen. Apple kann somit die Zahlung direkt zuordnen, und das Geld landet ohne weiteres Zutun beim Unternehmen.

Es gibt aber auch eine weniger angenehme Seite bei dem Verfahren. Das Geld ist sofort vom Konto weg, bzw. nach der möglichen Bearbeitungszeit. Anders als bei der Kreditkarte gibt es keine Frist, in der die Zahlung verzögert erfolgt. Bestellt ihr etwas, das euch nicht gefällt oder gar nicht ankommt, ist der Betrag bei R2P bereits abgebucht. Wer also häufiger retournieren muss oder bei Problemen nicht lange auf eine Rückzahlung warten will, sollte das im Hinterkopf behalten.