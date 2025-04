Bereits im vergangenen Jahr kündigte Apple TV+ eine neue Staffel der Motorrad-Serie „Long Way Up“ mit Ewan McGregor und Charley Boorman an. Allerdings hört diese nicht auf den Namen „Long Way Up“ sondern „Long Way Home“. Wie auch immer, Motorrad-Fans kommen auf ihre Kosten.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Long Way Home“

Apple TV+ hat den Trailer zur mit Spannung erwarteten neuen Staffel der Motorrad-Abenteuerserie „Long Way Home“ veröffentlicht. Mit Ewan McGregor und Charley Boorman als ausführenden Produzenten erweckt diese zehnteilige Reise den berühmten Roadtrip-Geist des Duos zu neuem Leben und bringt sie diesmal ein Stück näher an ihre Heimat.

„Long Way Home“ begleitet Ewan und Charley auf restaurierten Oldtimer-Motorrädern von Ewans Heimat in Schottland zu Charleys Heimat in England – doch statt den kürzesten Weg nehmen sie den langen! Sie fahren über die Nordsee nach Skandinavien, den ganzen Weg bis zum Polarkreis und dann hinunter ins Baltikum und durch Kontinentaleuropa, bevor sie schließlich zwei Monate später über den Ärmelkanal zurückfahren. Es ist ein Abenteuer, das sie in mehr als 15 Länder führt, durch spektakuläre Landschaften und über einige der schönsten Autostraßen der Welt. Unterwegs tauchen sie in die Kultur jedes Landes ein, treffen Einheimische und versuchen sich an einzigartigen und vielseitigen Aktivitäten.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.