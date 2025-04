Es hat über ein Jahrzehnt gedauert, aber es sieht so aus, als würde Instagram endlich eine App entwickeln, die tatsächlich für das iPad konzipiert ist. So berichtet The Information, dass sich Instagram einen Push durch die aktuelle Situation von TikTok verspricht und bei der Gelegenheit das iPad erobern will.

Instagram für das iPad

Instagram ist seit seiner Einführung im Jahr 2010 für das iPhone verfügbar. Es gab nie eine richtige iPad-Version, sondern nur die iOS-App im Kompatibilitätsmodus. Im Jahr 2020 nannte der Instagram-Chef Adam Mosseri fehlende Ressourcen als Grund für den Verzicht auf die iPad-Entwicklung. Im Jahr 2022 erklärte er, dass die Nachfrage nicht groß genug sei, um eine eigenständige App für das iPad zu rechtfertigen. Mosseri sagte jedoch auch, dass das Instagram-Team an der Idee interessiert ist, aber man sei halt „mit anderen Dingen beschäftigt“. Diese Meinung hielt sich bis jetzt. Zumindest wenn es nach der Quelle von The Information geht, die angeblich bei Instagram beschäftigt ist.

Bezüglich der möglichen iPad-Version gibt es derzeit keine weiteren Informationen, ebenso wenig wie einen Hinweis auf ein Veröffentlichungsdatum. Die App soll laut dem Mitarbeiter Teil des Plans des Unternehmens sein, aus dem drohenden TikTok-Verbot Kapital zu schlagen. Hierzu zählt auch eine Kampagne, neue Creator anzulocken, die bisher auf TikTok erfolgreich waren. Unter anderem lud Instagram am Montag Kreative nach New York City ein, um sich mit einer neuen Video-App namens Edits vertraut zu machen. Edits bietet Videobearbeitungstools und richtet sich an diejenigen, die Kurzvideos auf mobilen Geräten produzieren.