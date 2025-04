Vodafone startet am heutigen 09. April 2025 neue Mobilfunktarife für Geschäftskunden. Die neuen Tarife zeichnen sich nicht nur durch mehr Datenvolumen, kostenlosen Zusatzkarten (OneNumber) und neuen Inklusivleistungen für weltweites Roaming, sondern auch dank „GigaDepot Business“ durch die Möglichkeit aus, dass nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen Monat für Monat automatisch in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen wird.

Vodafone vereinfacht und verbessert Mobilfunktarife für Geschäftskunden

Die neuen Tarife beginnen im Business Prime S mit einem Einstiegspreis von 29 Euro (netto) pro Monat inklusive 20 Gigabyte Datenvolumen und reichen bis zum Business Prime XL mit unbegrenztem Datenvolumen für 59 Euro (netto) pro Monat. Dazwischen liegen Business Prime M mit 50 Gigabyte für 39 Euro (netto) im Monat und Business Prime L mit 200 Gigabyte für 49 Euro (netto) im Monat. Das GigaDepot Business ist in den Tarifen M und L enthalten. Im Einstiegstarif Business Prime S kann das GigaDepot Business auf Wunsch für monatlich 3,95 Euro (netto) optional hinzugebucht werden.

In allen Business Prime-Tarifen ist eine Europa-Flatrate für Telefonate und SMS in alle deutschen und europäischen Netze enthalten. Damit kann man nicht nur aus Deutschland in die europäischen Länder telefonieren und Nachrichten versenden, sondern auch europaweit in alle europäischen Fest- und Mobilfunknetze kommunizieren. Zusätzlich enthalten die Tarife weltweites Datenvolumen, das einmal im Monat innerhalb von 48 Stunden in fast 150 Ländern außerhalb Europas verbraucht werden kann. Je nach Tarif sind bis zu 5 Gigabyte inklusive.

Darüber hinaus enthält jeder Tarif mindestens eine kostenlose Zusatzkarte (OneNumber) zum Mobilfunkvertrag. In den Tarifen Business Prime M und Business Prime L sind sogar zwei beziehungsweise drei Zusatzkarten kostenlos enthalten.

