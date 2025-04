Am heutigen Tag starten nicht nur die neuen Vodafone Business-Tarife, das Düsseldorfer Mobilfunkunternehmen bringt am heutigen Tag auch sein neues CallYa-Portfolio und damit neue Prepaid-Tarife an den Start.

Neues Vodafone CallYa-Portfolio startet

Ende letzten Monat hatte Vodafone ein neues CallYa-Portfolio angekündigt. Dieses tritt am heutigen Tag in Kraft und kann ab sofort gebucht werden. Alle Neu- und Bestandskunden erhalten automatisch und ohne Aufpreis deutlich mehr Datenvolumen. Darüberhinaus gibt es einen neuen Einsteigertarif.

Im CallYa Start erhaltet ihr statt der bisherigen 200 Inklusivminuten/SMS und 1 Gigabyte Datenvolumen nun eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS. Das Datenvolumen bleibt gleich. Auch die 200 Einheiten für Gespräche und SMS innerhalb der EU bleiben enthalten. Der bei Vodafone-Kunden beliebteste Tarif, der CallYa Allnet Flat S, enthält künftig 15 statt 10 Gigabyte Datenvolumen.

Das monatliche Datenvolumen des CallYa Allnet Flat M erhöht Vodafone von 20 auf 30 Gigabyte. Beim CallYa-Jahrestarif steigt das Datenvolumen von 120 auf 180 Gigabyte an. Der Tarif CallYa Black für Extrem-Surfer mit unlimitiertem Datenvolumen bleibt unverändert. Bei keinem der CallYa-Tarife ändert sich der Preis.

Weiter führt Vodafone die neiden Tarife CallYa Allnet Flat L und CallYa Digital zusammen. Ab sofort wird nur noch der Tarif CallYa Allnet Flat L mit 60 Gigabyte geben, was einer Verdoppelung des bisherigen Datenvolumens entspricht. CallYa Digital Bestandskunden werden automatisch in den neuen Tarif migriert.

Zum guten Schluss führt Vodafone noch den komplett neuen CallYa One ein. Was hat es mit diesem Tarif auf sich? Sobald ihr die erste SMS des Tages versendet oder den ersten Anruf des Tages getätigt habt, zahlt ihr einen Euro. Anschließend könnt ihr bis Mitternacht unbegrenzt und ohne weitere Kosten telefonieren und SMS versenden. Der Basispreis beträgt 0 Euro.

-> Hier geht es zu den neuen Vodafone CallYa Tarifen