iOS 19 entwickelt sich zum wichtigsten visuellen Update, das Apple seit Jahren eingeführt hat. So deuten aktuelle Gerüchte darauf hin, dass Apple auf der WWDC im Juni ein umfassendes Redesign vorstellen wird, das sich an visionOS orientiert und die Bedienung deutlich vereinfachen soll. MacRumors hat nun die Gerüchtelage rund um iOS 19, iPadOS 19 und macOS 16 zusammengefasst.

Ein runderes Erlebnis

Laut den aktuellen Gerüchten gehen die Überarbeitungen für iOS 19 und Co. weit über einen frischen Anstrich hinaus. So soll das neue Design auch die Bedienung deutlich vereinfachen. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, bestehende Nutzer zu überzeugen und gleichzeitig neue Nutzer zu gewinnen. Die Designänderungen sollen gewährleisten, dass Nutzer die Betriebssysteme schneller und intuitiver bedienen können.

Das neue Design scheint sich stark an visionOS zu orientieren. Die neue Benutzeroberfläche setzt auf Transparenz und mehrschichtige Elemente, die dezent in den Hintergrund treten und den Inhalt in den Vordergrund rücken. Navigationsleisten und Fenster werden schwebend dargestellt, was der Benutzeroberfläche eine moderne, schwerelose Ästhetik verleiht.

Eine elegante, von Glas inspirierte Oberfläche wird ebenfalls erwartet. In Anlehnung an das Aqua-Design früherer macOS-Versionen soll iOS 19 glänzende Elemente aufweisen, die das Umgebungslicht virtuell reflektieren können, je nachdem, wie das iPhone geneigt wird. Allgemein soll der Look der Betriebssysteme „runder“ wirken. Dabei würden nicht nur UI-Elemente wie Navigationsleisten, Schaltflächen, Menüs und Eingabeaufforderungen weiche Ecken aufweisen – auch die App-Symbole könnten ein runderes Erscheinungsbild erhalten.

Während das neue Design vor allem der Übersichtlichkeit dienen soll, will Apple auch die grundlegende Navigation vereinfachen. So wird erwartet, dass Systemmenüs, App-Einstellungen und andere Steuerelemente vereinfacht werden, um die allgemeine Zugänglichkeit zu verbessern, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.

Das Design-Update gilt nicht nur für iOS 19. Apple plant, die gleiche Designsprache für iPadOS und macOS einzuführen, um eine plattformübergreifende Konsistenz zu erreichen. Die Überarbeitung bereitet die Software auch auf künftige Hardware-Designs vor, wie das noch nicht angekündigte faltbare iPhone.