Als Apple TV+ im November 2019 startet, standen nur eine Handvoll Inhalte auf dem Video Streaming-Portal zur Verfügung. Dies hat sich mittlerweile radikal geändert und zahlreiche Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen warten auf euch. Nun gibt der Anbieter eine Vorschau auf den Sommer 2025. Allerdings gibt es nicht nur einen Ausblick auf Inhalte, die demnächst erst anlaufen werden, sondern auch auf Highlights, die bereits auf Abruf bereit stehen.

Apple TV+: „Summer Preview 2025 – The Studio, Chief of War & More“

In den letzten Wochen und Monaten sind ein paar echte Highlights auf Apple TV+ angelaufen. Dabei denken wir unter anderem an „Severance – Staffel 2“, „The Studio“, „Silo – Staffel 2“ und viele mehr. Bekanntermaßen gehört Klappen zum Handwerk und so hat Apple TV+ den Clip „Summer Preview 2025 – The Studio, Chief of War & More“ veröffentlicht.

-> Hier geht es direkt zu Apple TV+

In diesem werden unter anderem folgende Titel beworben: The Studio, Echo Valley, Murderbot, The Morning Show, Your Friends & Neighbors, Chief of War, Slow Horses, Stick, Platonic und Fountain of Youth.

Wir freuen uns in erster Linie auf „Slow Horses – Staffel 5“. Einen Starttermin hat Apple hierzu noch nicht bekannt gegeben.