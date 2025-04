Eve System – einer der führenden Anbieter von Smart-Home-Geräten und mittlerweile Teil von ABB – begleiten wir nun schon seit vielen Jahren. Am heutigen Tag hält der Hersteller Neuerungen für seine smarte Steckdose Eve Energy bereit. Eve Energy erhält eine „Works With Home Assistant“-Zertifizierung, Android-Unterstützung und Matter-Energiemanagement. Begleitend haben die Entwickler die Eve-App in Version 1.3 für Android veröffentlicht.

Eve Energy mit Matter-Energiereporting

Eve Systems hat am heutigen Tag ein Firmware-Update für Eve Energy veröffentlicht. Mit diesem legt das Unternehmen den Grundstein für herstellerübergreifendes Energiemanagement in Matter. Die bisherige, proprietäre Methodik wird durch die in Matter spezifizierten Reportingfunktionen ersetzt, die Eve als Mitglied der Connectivity Standards Alliance mitentwickelt hat. Ziel dieser Standardisierung ist es, eine offene Schnittstelle für die Zusammenarbeit von Geräten verschiedenster Herkunft zu schaffen. Auf Plattformen, die dem Beispiel von Home Assistant folgen und das Energiereporting nativ unterstützen, liefern Steckdosen wie Eve Energy Echtzeitdaten wie momentane Leistung, Spannung und Stromstärke sowie kumulative Stromverbrauchswerte, um Geräte basierend auf diesen Daten dynamisch und automatisch zu steuern. Die neue Firmware verbessert darüber hinaus die Robustheit von Eve Energy, insbesondere in großen Thread-Netzwerken.

Eve-Produkte mit Matter-over-Thread in Home Assistant

Eve und Home Assistant teilen grundlegende Werte wie die lokale Kontrolle ohne Cloud und die Achtung der Privatsphäre von Nutzer:innen. So verbindet sich Eve Energy direkt über Thread mit Home Assistant und wird umfassend abgebildet. Eve lässt weitere Sensoren, Energie- Licht- und Heizungssteuerungsgeräte sowie Rollos für Home Assistant zertifizieren, damit die Community die mächtigen Automatisierungsmöglichkeiten nahtlos und mit Hardware in Eve-Qualität nutzen kann.

Eve Energy in der Eve-App für Android

Zum Guten Schluss blicken wir noch auf die Eve-App für Android. Dort werden alle wichtigen Funktionen von Eve Energy abgebildet, etwa autonom auf dem Gerät laufende Zeitpläne und Stromverbrauchsmessungen mit grafischen Verläufen sowie voraussichtlichen Kosten. Auch die Kindersicherung für den LED-Button am Gerät lässt sich mit der App aktivieren. Die Unterstützung erstreckt sich auf die Modelle von Eve Energy für Australien (2. Gen.), die Schweiz, Europa (4. Gen.), das Vereinigte Königreich (3. Gen.) sowie die USA und Kanada (4. Gen.).

Preis & Verfügbarkeit

Eve Energy schlägt mit 39,95 Euro zu buche. Die Firmwareaktualisierung mit der Unterstützung des Matter-Energiereportings kann über die Steuerzentralen von Apple Home, Google Home, Home Assistant und Samsung SmartThings aufgespielt werden. Die Eve-Apps für iPhone und iPad sowie Android stehen kostenlos im App Store sowie bei Google Play zum Download.